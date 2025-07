Jubilados piden a Joana Sánchez gestionar bono docente ante Onapre

Educadores jubilados y pensionados del estado Aragua han hecho un llamado a la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez, para que se realicen las gestiones pertinentes y se garantice el pago del bono especial que fue otorgado a los docentes nacionales el pasado 10 de julio.

Maestros jubilados se encuentran pasando penumbra

Según la información proporcionada por los jubilados, hasta la fecha no han recibido el pago de dicho «bono especial». Esta situación les ha generado una gran incertidumbre, especialmente porque han sabido que educadores en los estados vecinos de Yaracuy y Trujillo ya han recibido el beneficio.

En tal sentido, Mélida Sierra dijo lo siguiente: «El llamado es para que sea cancelado o se gestione la cancelación del pago de bono especial, que se le dio a los docentes nacionales y este beneficio todavía no ha llegado a los docentes de educación estatal. Por tanto, el llamado es para que hagan las diligencias ante la Onapre para que sea bajado o liberado este recurso para beneficio de todos los educadores».

Recordemos que la Onapre, es la Oficina Nacional de Presupuesto. Órgano rector del Sistema Presupuestario Público Nacional, encargado de asistir técnicamente a los entes públicos en el proceso presupuestario para asegurar la gestión de las finanzas públicas de acuerdo a los principios constitucionales y legales.

Carlos Aranguren Mélida Sierra Jesús Arias

Por otro lado, Carlos Aranguren, maestro por 25 años solicitó a las autoridades regionales vigilar a todas las entidades bancarias por el cobro de cinco dólares por el cambio de tarjeta. «Averigüen señores del estado, yo gano 200 bolívares quincenal y me estoy muriendo de hambre. No hay una solución, los maestros estadales no reciben ninguna ayuda, de ningún tipo, ni servicio médico, ni nada, hemos perdido todos los beneficios de salud. Por eso, en la ley del trabajo se notifica claramente que a toda persona mayor de 60 años en el artículo 102, no se le debe cobrar ningún tipo de impuesto, ni ningún tipo de derecho administrativo».

Finalmente, el profesor Jesús Arias, señaló que el Colegio de Profesores respaldará cualquiera de las diligencias que realice el gabinete regional o en su defecto las protestas que continúen los trabajadores al no ser cancelado dicho bono.

«En el estado Yaracuy los gobernantes se movilizaron y en el estado Trujillo ya lo pagaron, lo que significa que hay un precedente. Lo que le quedaría a la gobernadora del estado Aragua es estrenarse en esa diligencia, ir a los agentes financieros del país y exigir que se le dé un crédito adicional para el pago de eso».

