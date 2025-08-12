Fiscalía investiga a spa del CCCT por grabar a clientas durante procedimientos íntimos

El Ministerio Público abrió una investigación contra un spa ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, por presuntamente grabar a sus clientas sin consentimiento mientras se realizaban procedimientos íntimos.

Fue designada la Fiscalía 82 Nacional en materia para la Defensa de la Mujer, tras la denuncia pública hecha por la abogada Karolayn Sánchez en un video difundido en redes sociales, informó el fiscal general Tarek William Saab en Instagram.

Sánchez denunció que en el establecimiento existen dispositivos de seguridad que registraban imágenes de mujeres durante servicios como depilación corporal, vulnerando su integridad física y moral.

Hallazgo de la cámara en spa del CCCT

La denuncia se originó el 9 de agosto, cuando Sánchez acompañó a una amiga a realizarse una depilación láser en la zona íntima en dicho spa del CCCT. Una vez en el cubículo, la mujer detectó una cámara oculta, del tamaño de una moneda, instalada de forma disimulada.

Sánchez reclamó a la dueña del spa, quien aseguró desconocer la existencia del dispositivo. Sin embargo, una socia del local, residente en el exterior, afirmó que la cámara estaba allí por motivos de seguridad y que no estaba grabando.

En medio de estas versiones, la abogada acudió a la Fiscalía, pero recibió como respuesta que no había delito consumado, ya que las imágenes no habían sido difundidas.

Otro organismo, que Sánchez no identificó, sí recibió la denuncia. Funcionarios acudieron al sitio, incautaron equipos, tomaron declaraciones y abrieron un procedimiento. No obstante, la dueña del spa fue dejada en libertad pese a la flagrancia.

Ante esto, la mujer decidió grabar un video y subirlo a la red social TikTok, lo que finalmente llamó la atención del Ministerio Público.

La abogada aseguró que las grabaciones se venían realizando desde mayo, con material de mujeres adultas y adolescentes completamente desnudas.

elsiglo con información de El Nacional

