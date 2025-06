Elvis Andrus ingresó al Salón de la Fama de Texas

El expelotero venezolano Elvis Andrus ingresó el pasado 28 de junio al Salón de la Fama de los Rangers de Texas. El evento se llevó a cabo en el Globe Life Field, en Arlington, antes del encuentro contra los Marineros de Seattle, que ganaron los locales 3-2.

“Cualquiera que me conozca, sabe que puedo hablar durante horas, así que voy a tratar de dar un discurso breve. Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios por darme el talento para jugar beisbol. Hoy es una celebración en el cielo, porque es el testimonio que la mano de Dios siempre estará en control”, afirmó Elvis Andrus en declaraciones recogidas por la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

En su discurso dedicó palabras de agradecimiento a cada miembro de su familia, desde su mamá, su padre fallecido y sus hermanos hasta su esposa e hijos. “Gracias por la paciencia, por su amor y por hacerme el hombre que soy ahora, papi los ama”, destacó emocionado.

Andrus llegó a Texas en 2007 tras concretarse un traspaso de siete jugadores entre los Bravos y los Rangers. Dos años después, en 2009 y con apenas 20 años, asumió el rol de torpedero titular con el equipo. Ese rol lo mantuvo por 12 temporadas y 1.628 partidos. En ese tiempo logró importantes hitos como ganar el Novato del Año en 2009. Además, lo reconocieron como Jugador del Año del club en 2017 y lo seleccionaron dos veces al Juego de Estrellas, en 2010 y 2012.

En su discurso, también agradeció a sus compañeros de equipo: “Primero pido disculpas por ser tan fastidioso… No, en serio, desde lo más profundo de mi corazón, gracias por tratarme con respeto y dignidad. Michael (Young), Ian (Kinsler), que no está aquí hoy, gracias por mostrarme el camino para ser un jugador de Grandes Ligas. A mi compadre Adrián: no tengo palabras para describir cuán bendecido y afortunado fui de jugar a tu lado. Dios te bendiga a ti y a tu bella familia, te amo”.

Durante sus campañas con los Rangers, Andrus registró línea ofensiva de .274/.330/.372/.702 y se convirtió en el líder histórico de la franquicia con 305 bases robadas, 133 más que cualquier otro. En 10 años, se robó al menos 20 bases, superando las 30 estafas en cinco campañas distintas.

Elvis Andrus prosiguió con sus agradecimientos, a sus managers y técnicos. En particular Ron Washington, quien aseguró que siempre va a tener un lugar especial en su corazón. También mencionó al cuerpo médico, personal de club house y a los fanáticos, a quienes describió como los mejores de todas Las Mayores.

Andrus disputó 2.059 encuentros entre 2009 y 2020, luego jugó para Oakland entre 2021 y 2022. También estuvo con los Medias Blancas entre 2022 y 2023. En este siglo (2000-2024), sus 1.966 encuentros como campocorto son la tercera mayor cantidad en MLB, solo detrás de Jimmy Rollins (2.227) y Derek Jeter (2.037).

Lastrado por las lesiones y los problemas físicos, el venezolano no pudo jugar de forma permanente la temporada pasada. Actualmente, Elvis Andrus sigue ligado a los Rangers, ahora como analista deportivo en las transmisiones televisivas de Texas.

