Ranger Suárez sigue impresionando ¡Joya de pitcheo!

De una forma u otra, el venezolano Ranger Suárez simplemente se las ingenia para cumplir.

Ranger lanzó ayer siete entradas de una carrera con ocho ponches

El zurdo de los Filis continuó con su impresionante racha en la victoria del domingo por 2-1 sobre los Bravos en Truist Park, lanzando siete entradas de una carrera con ocho ponches. Fue su quinta apertura consecutiva de al menos siete innings -y su décima seguida de al menos seis episodios.

Suárez tiene efectividad de 1.19 en sus últimas 10 aperturas. Esa es la efectividad más baja para un lanzador de Filadelfia en un tramo de 10 aperturas desde Cliff Lee en 2011. De hecho, desde que se bajó la lomita en 1969, los únicos otros lanzadores de los Filis con EFE por debajo de 1.20 en cualquier tramo de 10 aperturas dentro de una temporada son Roy Oswalt (2010) y Steve Carlton (1972).

«La forma en que ha sido capaz de lanzar, mover la pelota y atacar a los bateadores, mezclando muy bien sus pitcheos… está haciendo todo lo que quieres que un lanzador haga para tener éxito», dijo el receptor J.T. Realmuto. «Es muy similar a lo que estaba haciendo el año pasado».

Incluso durante el mejor momento del histórico inicio de temporada de Suárez el año pasado, su mejor efectividad en un tramo de 10 aperturas fue de 1.29.

«Esto está cerca de, si no es lo mejor, que me he sentido lanzando», confesó Suárez.

Los Filis han necesitado cada pedazo del dominio de Suárez. Con la ofensiva pasando por un mal momento últimamente, los Filis llegaron al domingo con marca de apenas 2-3 en sus cinco aperturas de junio, a pesar de que Suárez lanzó al menos seis entradas y no permitió más de dos carreras en ninguna de ellas.

Suárez hizo eso una vez más el domingo, permitiendo solo una rayita por un cuadrangular solitario de Sean Murphy en el segundo inning. Sin embargo, esta vez, los Filis lograron sumar un par de carreras para que Suárez se llevara la victoria.

