Coalición opositora presentó candidatura en Girardot

Con el firme compromiso de transformar positivamente a Maracay y Choroní, un total de 10 organizaciones políticas opositoras unieron fuerzas para participar en las elecciones municipales del próximo 27 de julio.

Manuel Guerrero, candidato a la alcaldía de Girardot

En este sentido, eligieron por consenso al dirigente de Acción Democrática, Manuel Guerrero, como candidato a la Alcaldía de Girardot.

Al respecto, el aspirante a gobernar la capital del estado Aragua explicó durante una rueda de prensa que, más que un nombre o toldas políticas, se trata de presentar ante los electores una alternativa de unión, que refleje capacidad política para entendernos y avanzar para construir un municipio de oportunidades.

«Hoy nos presentamos ante el pueblo de Maracay y Choroní para presentar nuestra opción públicamente, anunciar ya el inicio formal de la campaña, donde estaremos desplegado en este circuito de Girardot. Vamos a tener actividades simultáneas con los candidatos a concejales que nos acompaña», anunció.

Guerrero recalcó que su candidatura, conjuntamente con los aspirantes a integrar el Concejo de Girardot, representa una alternativa de cambio, con el fin de progresar y demostrar a los maracayeros que existe hay capacidad de gerencia.

LOS MEJORES TALENTOS

«No somos una coalición de partidos simplemente producto de un capricho electoral, somos una coalición de partidos donde unimos los mejores talentos, donde unimos las mejores capacidades para venir a transformar a Maracay y Choroní, municipio que hoy sufren las peores necesidades del mundo, un colapso progresivo durante más de dos décadas en sus servicios públicos, su vialidad, en el transporte. Hoy Maracay no soporta un palo de agua porque se inunda de inmediato», relató.

Se conoció que los partidos adheridos a esta coalición son Acción Democrática, Copei, Cambiemos, Alianza del Lápiz, Voluntad Popular, MinUnidad, Unión y Cambio, Avanzada Progresista, Partido Ecológico y Unidad Visión Venezuela.

Entre sus propuestas, Guerrero precisó que es necesaria la revisión exhaustiva de los impuestos municipales, pues, a su criterio, asfixian a los comerciantes y empresarios de la capital aragüeña.

«Maracay tiene que avanzar, necesita de los maracayeros y de su dirigencia, de todos los que hacen vida para que juntos reconstruyamos esta ciudad», aseguró.

El abanderado de la coalición opositora pidió a todos los electores que les den una oportunidad de gobernar, asegurando que no caerán en rencillas políticas, pues no aporta nada a la ciudadanía.

«Maracay es el municipio que nos vio nacer, nos vio crecer y requiere hoy que le metamos el pecho con toda la fuerza, para transformarla en una ciudad, no para el abandono o para la oscuridad, sino para la vida, para que Maracay vuelve a ser un municipio capital de Aragua, el municipio ciudad jardín», dijo.

LUCHAR CONTRA LA APATÍA

Sin dudar, Manuel Guerrero aseguró que actualmente el país atraviesa por momentos difíciles en su vida política, teniendo que enfrentar a un partido de gobierno que «pierde apoyo diariamente».

Sin embargo, paralelamente deben enfrentar a otro adversario electoral: la apatía y la abstención.

«Tenemos que derrotar todos juntos como sociedad ese fenómeno de la apatía, de la desmovilización y la abstención. Por eso venimos a presentarnos como una propuesta coalicionada que tiene mucho que decir a los maracayeros, que todos necesitamos transformar a este municipio y el poder público municipal», expresó.

Aseveró que no es una opción entregar los espacios, especialmente los más cercanos a la población. «El alcalde o la alcaldía, es la forma de gobierno más directa a los ciudadanos, tenemos que recuperar el poder público municipal para transformarlo. Ahora, ¿lo podemos transformar si no votamos, si entregamos los espacios, si decidimos no participar? Tenemos que asumir un compromiso con Venezuela, dar la cara y decir a los ciudadanos que no están solos, que estamos con ellos, que los acompañamos en sus penas, porque son las mismas nuestras, y que junto tenemos que ir a votar para resolver el problema que vive hoy Venezuela», agregó.

CANDIDATOS LISTA



Pedro Rivero

Wladimir Rodríguez

José Mignogna

Zoraida Chacón

Iván Lara

José Gregorio Ascanio

Jesús Lucena

Berenice Pérez

Margorie Díaz

Carlos Matute

Esther Bellorín

Anny Marín

Raquel Yadira

Manuel Sojo

CANDIDATOS NOMINALES

CIRCUITO 1

Robert Soto

Yoly Ruiz

CIRCUITO 2

Héctor Pinto

Zoila Pérez

CIRCUITO 3

Trina Rondón

Gustavo Agamez

CIRCUITO 4

Manuel Vivas

Yuraima Rodríguez

LINO HIDALGO | elsiglo

AC