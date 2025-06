Vecinos del sector 3 de Caña de Azúcar, específicamente de la comunidad conocida como «La Plazoleta», municipio Mario Briceño Iragorry, denuncian que tienen varios días siendo afectados por un bote de aguas blancas en la zona.

Bote de aguas blancas agobia a vecinos de la Plazoleta

Indicaron, que el flujo del vital líquido ha generado un socavón en la entrada principal.

Esta situación ha generado alarma entre los habitantes, quienes temen por la integridad estructural de la vía y la seguridad de quienes transitan por ella.

«Aquí viven muchos adultos mayores y niños, todos nos vemos afectados con esa situación, porque ahí donde está el bote de agua se está hundiendo, y justamente por ahí es la única y entrada y salida que tenemos nosotros, para salir con los vehículos, entonces, no podemos sacar los vehículos por miedo a que se queden ahí atascados», dijo Yolanda Avila, vecina afectada.

El socavón, que se agrava con el paso de las horas, representa un riesgo latente para vehículos y transeúntes, impidiendo el acceso a la comunidad.

Los vecinos aseguran haber realizado los reportes correspondientes a las autoridades competentes, pero hasta la fecha no han tenido una solución efectiva a la problemática.

«Es una situación insostenible. Llevamos días con esta fuga de agua que está carcomiendo nuestra calle, tenemos miedo de que en cualquier momento ceda por completo», expresó Olinda Peraza, residente afectada.

Es crucial la intervención rápida para reparar la avería, detener el avance del socavón y garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes.

Finalmente, los habitantes de la comunidad de La Plazoleta hicieron un llamado con carácter de urgencia a los entes gubernamentales para que atiendan de manera inmediata esta emergencia.

OTRA DENUNCIA

Por otro lado, los vecinos aprovecharon la oportunidad para manifestar su descontento con una construcción que consideran ilegal. Según esa denuncia, un vecino construyó fuera de su perímetro, quitando espacio a la vereda de acceso, que es un espacio público, lo que impide el acceso de vehículos grandes. Incluso, en una oportunidad se presentó una emergencia y una ambulancia no pudo ingresar. Ha pasado lo mismo con los bomberos y servicios funerarios.

«Esa casa allí, nos quitó un espacio de nuestra única entrada, porque construyeron más allá de lo establecido, entonces para acá no puede pasar una ambulancia si tenemos una emergencia, porque sencillamente no puede pasar por ahí. Hace un tiempo se incendió una casa y tuvo pérdida total y eso fue un problema para que los bomberos hicieran su trabajo por la sencilla razón de que el camión no podía pasar».

