Algunos vendedores del Mercado Libre de Maracay, municipio Girardot, han reportado un significativo aumento de precio, atribuyendo el alza a los problemas de producción en los principales estados que abastecen el rubro, que se han visto severamente afectados por las fuertes lluvias de los últimos días.

Aumento del tomate alarma a vendedores del Mercado Libre

El tomate, ingrediente fundamental en la preparación de muchos platillos, ha visto su costo elevarse considerablemente, superando los 300 bolívares, lo que ha impactando directamente en el bolsillo de las familias y en la economía de pequeños comerciantes y restaurantes. La escasez temporal y la dificultad para el traslado de las cosechas desde los estados productores han generado un efecto dominó en los precios finales.

«Desde hace días hemos visto cómo el precio del tomate no para de subir, aquí no estamos vendiéndolo porque el precio es bastante elevado, nos preocupa, porque la gente lo busca mucho», comentó una vendedora de hortalizas en el Mercado Libre, quien prefirió no revelar su identidad.

«Los mayoristas nos dicen que hay problemas en los campos de los estados andinos y centrales por las lluvias, hay menos producción y más dificultad para sacarla, entonces lo que hemos implementado es también añadir granos en nuestras ventas porque se venden bastante también, ya que la carne y el pollo está por las nubes», añadió.

Normalmente, estados como Lara, Portuguesa, Guárico, y algunas zonas de los Andes, son los principales proveedores de tomate para el centro del país. No obstante, los reportes indican que las precipitaciones intensas han inundado cultivos, dificultado la recolección y afectado las vías de acceso, interrumpiendo la cadena de suministro.

Este escenario genera incertidumbre no solo para los consumidores, sino también para los propios vendedores del Mercado Libre, quienes temen que la situación se prolongue y afecte aún más sus ventas. La expectativa es que, una vez que las condiciones climáticas mejoren y se restablezca la producción y el transporte.

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

LG