Barberos reportan «regular» demanda en sus servicios

A pesar de los desafíos económicos, los barberos del municipio Francisco Linares Alcántara se mantienen activos, ofreciendo sus servicios con una demanda que, aunque estable, se incrementa durante las quincenas, teniendo que diversificar su oferta para seguir siendo una opción viable para sus clientes.

Los cortes oscilan a partir de los 4 dólares.

Al respecto, Jean Ojeda, barbero de la zona, aseguró que su oficio siempre es solicitado por quienes se preocupan por su apariencia.

«Tengo clientes fijos que vienen cada 10 días. Hay quienes vienen cada 15 días y otros de manera mensual. Es cuestión de cada quien», explicó, destacando la importancia del cuidado personal para sus clientes.

Los precios por un corte de cabello comienzan a partir de los 4 dólares. Además de los cortes, los barberos han diversificado su oferta para atraer a una clientela más amplia, incluyendo servicios de barba, cejas y tinte.

«Sabemos que no estamos como quien dice en temporada, pero siempre sale un corte o algo. Ahorita con todo el tema de las graduaciones en los liceos, siempre llegan clientes, buscando manera de lucir bien en su día especial», aseveró.

Por su parte, William Mujica, señaló que la profesión sigue siendo rentable, no obstante, la competencia se ha vuelto cada día «más dura».

«Ahorita por donde tú pases hay un barbero. Desde un tiempo para acá, la competencia se ha puesto ruda, pero el talento de cada persona y su profesionalismo hablan por sí solos. Si usted ve que el barbero tiene cola, es porque hace muy bien su trabajo, el cliente regresa, de lo contrario no será así», aseguró.

Para finalizar, espera que este movimiento se mantenga, de modo que le permita seguir percibiendo los ingresos necesarios para mantener a flote su negocio, mientras tanto, continuarán laborando para garantizar el pan de cada día.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

MG