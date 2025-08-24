El Real Madrid ya tiene todo listo para jugar contra el Real Oviedo en la segunda jornada de la Liga Española. Los dirigido por Xabi Alonso no mostraron un buen desempeño en el debut contra Osasuna, por lo que, el cuerpo técnico decidió realizar algunos cambios importantes.

Así sale el Real Madrid para enfrentar al Real Oviedo.

Si algo quedó demostrado en el Mundial de Clubes, es que Xabi Alonso intentará utilizar a los mejores jugadores, sin importar el estatus o el nombre del mismo. Solo jugarán los que estén en forma y así lo está evidenciando en la presente alineación.

Los once jugadores que saldrán de inicio contra Real Oviedo son: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Fede Valverde, Arda Guler, Franco Mastantuono, Kylian Mbapppé y Rodrygo Goes.

Vinícius se queda en el banquillo

Sin dudas, la gran sorpresa de la alineación es que Vinícius Jr. estará en el banquillo y no en el once titular. Para nadie es un secreto que el desempeño del extremo brasileño no ha sido el esperado, generando múltiples críticas por parte de la hinchada.

Además, del ex delantero del Flamengo, otros nombres importantes como Trent Alexander-Arnold, Éder Militao y Brahim Díaz también arrancarán desde el banco de suplentes, teniendo la oportunidad de ingresar en la segunda parte.

elsiglo con información de (Meridiano.net)

MG