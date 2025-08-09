Albert Ramírez venció a Pampellone

El boxeador venezolano Albert Ramírez derrotó a Jerome Pampellone en un combate eliminatorio de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), celebrado ayer en Libia.

El venezolano derrotó al británico y ahora espera por una pelea estelar

Con esta victoria, el pugilista criollo mantiene su invicto y se acerca a una oportunidad por el título mundial.

Ramírez, conocido por su alto porcentaje de nocauts (más del 80% antes de la pelea), demostró una vez más su pegada. Su agresividad y potencia fueron un factor clave para controlar el combate.

Pampellone, aunque sufrió un par de derrotas ajustadas en 2024, se presentó como un rival duro. Nacido en Londres y con base en Nueva Zelanda, trajo consigo un estilo combativo, pero no fue suficiente para contener la ofensiva de Ramírez.

Después de unos primeros asaltos de estudio por parte de ambos boxeadores, ya el poderoso criollo sabía su objetivo y apostaba desde el cuarto round, por buscar un golpe que llevara a su rival a la lona.

La primera vez que una de las derechas de Ramírez detuvo el combate, fue en sexto asalto, pero el británico logró levantarse nuevamente. Sin embargo, ya el venezolano lo tenía medido y en el séptimo después de varios intentos, le dio el golpe fulminante cuando llegaban a la mitad de ese round.

De esa manera, el venezolano mantiene su invicto durante 22 combates y ya suma tres peleas a su favor este año, siguiendo en busca del título absoluto en esa categoría

Esta victoria es un paso crucial en la carrera de Ramírez. Al ganar la eliminatoria, se posiciona como el retador obligatorio por el título mundial de la AMB en las 175 libras. Su objetivo es pelear con los grandes nombres de la división, como Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, en un futuro cercano.

La victoria de Ramírez, no solo consolida su posición en el boxeo mundial, sino que también genera una gran expectación por su próxima pelea por el título, que podría ser la primera gran oportunidad de su carrera.

