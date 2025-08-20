Los actores que le darán vida a los nuevos Weasley en la serie de «Harry Potter»

La serie de HBO sobre Harry Potter reveló a los actores que interpretarán a los hijos de los Weasley, presentando a Gracie Cochrane en el papel de Ginny y a los gemelos Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George, respectivamente.

El elenco de hermanos se completa con Ruari Spooner como Percy. El anuncio incluye la primera fotografía oficial del grupo, que aparece junto a Alastair Stout como Ron y Katherine Parkinson como Molly Weasley.

La producción se encuentra en fase de rodaje en los estudios Warner Bros. Leavesden en el Reino Unido. La imagen difundida muestra a los nuevos intérpretes de los Weasley reunidos en un selfie.

El directorio de la serie indicó, a través de una publicación en redes sociales, que el personaje de Charlie está en Rumania y se sumará en próximas etapas, mientras que el papel de Bill aún no ha sido asignado.

Alberto News

GM