Activadas las ventas de pescado en la Redoma del Avión

Vendedores informales de pescado se encuentran laborando en las adyacencias de la Redoma del Avión, municipio Girardot, durante toda la Semana Mayor, en un horario comprendido desde las 6:00 a.m. a 6:00 de la tarde.

Las personas podrán comprar su pescado desde las 6:00 a.m. en la Redoma del Avión

Douglas Gaunas

Algunos de los precios que manejan actualmente son: Cachama 550 bolívares y 2 kilos por 900, rayado salado 850 bolívares, merluza 630 Bs. y curbina 650, «el movimiento ha estado suave pero gracias a Dios poco a poco se van dando las ventas, siempre los días que más se mueven son los Miércoles y Jueves Santo, así que aquí los esperamos todo el día para ofrecerles lo mejor», expresó Douglas Gaunas, vendedor.

Edgar Latuff

Asimismo, los vendedores informaron que las ventas han estado un poco flojas, pero esperanzados de que mejore en los días venideros, «tenemos promociones para llegar a nuestros clientes, porque sabemos que la economía ahorita está un poco ruda, entonces ofrecemos 3 kilos de pescado rayado por 20 dólares, muy bueno y de calidad», indicó Edgar Latuff , vendedor.

José Coronado

El chigüire también es una opción para las personas que mantienen la tradición de no comer carnes rojas en los días santos y su precio va desde los mil bolívares el kilo, «con el favor de Dios esperamos que esta sea una semana fructífera, la semana que pasó las ventas se movieron mejor, las personas varían sus compras porque no sólo comen pescado, sino también chigüire y si no alcanza el presupuesto consiguen granos».

Los trabajadores señalaron que el consumo de pescado en la Semana Santa es una tradición de toda la vida, debido a que este es un alimento que conecta con el espíritu de la reflexión y sacrificio de la época, «tengo 27 años trabajando con la venta de pescado y chigüire y he podido notar como las personas hacen su esfuerzo para comprar su pescado en símbolo de fe, este año las ventas han sido mejores que el año anterior y espero que continúen así», acotó José Coronado, vendedor.

