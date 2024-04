Edmundo González Urrutia: «Estoy muy claro que estoy metido en el ojo del huracán»

Edmundo González Urrutia, candidato presidencial por la Plataforma Unitaria, ofreció una entrevista a la periodista Margarita Oropeza, en su programa «Abriendo Puertas», que transmite el canal Venevisión, de cara a las elecciones pautadas para el 28 de julio.

Edmundo González Urrutia durante su entrevista en “Abriendo Puertas”

González Urrutia precisó que no ha parado de dar entrevistas a los medios, para que el pueblo lo conozca.

«Nunca me imaginé siquiera ser candidato tapa, nunca pensé que iba a ser yo el responsable, no me imaginé tener esta carga que lo acepté con patriotismo», comentó.

Tras ser preguntado si tiene piel de cocodrilo, González Urrutia comentó, «No de un cocodrilo de un tiburón pequeño. La confrontación no es lo que nosotros aspiramos».

La periodista Margarita Oropeza, le comentó que el Gobierno tiene 25 años en el podar, ¿Cómo se enfrentará a Nicolás Maduro?

«Estoy muy claro que estoy metido en el ojo del huracán, y me enorgullezco de tener paciencia. Saben mucho y tienen 25 años de Gobierno y han llevado al país una situación lamentable», dijo.