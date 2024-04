El toletero venezolano de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., aseguró que no se siente preocupado por la falta de jonrones que ha registrado en la presente temporada de las Grandes Ligas.

Acuña no tiene presión por su falta de jonrones

En declaraciones ofrecidas para ESPN, el criollo aseguró que abril no es un mes en el que se acostumbra a dar este tipo de batazos en su carrera, por lo que solo trabaja en apoyar al equipo a ganar.

“No tengo presión, siempre le digo a los muchachos que bateen para arriba, porque aquí no pagan para dar rollings. Pero también he dicho que yo no soy jonronero… no tengo problema de dar jonrones en agosto”, expresó.

“Sé el talento que tengo y en cualquier momento va a salir (el jonrón). Lo importante es ayudar al equipo y en cualquier momento los batazos van a salir”, agregó Acuña en sus declaraciones.

En la presente temporada de las Grandes Ligas el único 40-70 en la historia acumula un promedio de .288 producto de 17 imparables, cinco carreras impulsadas, 16 anotadas y siete bases robadas.

