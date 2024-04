Conformada coalición política que respalda la candidatura de Antonio Ecarri en Aragua

Con miras de crear la “Sexta República” fue instalada en la ciudad de Maracay la Coalición Independiente Social y Política en el estado Aragua, que respaldará la candidatura presidencial de Antonio Ecarri y promoverá sus propuestas para que se convierta el próximo 28 de julio en el nuevo presidente de Venezuela.

Unidad con Antonio Ecarri para alcanzar la prosperidad

En este contexto, Wladimir Rodríguez, secretario general de la Alianza del Lápiz en la entidad, recalcó que esta aglomeración política conformada por Avanzada Progresista, Cambiemos, Min-Unidad, Alianza del Lápiz y el Movimiento Ecológico de Venezuela, llevará el mensaje de esperanza y progreso para salir de lo que considera el “peor gobierno de la historia” en nuestro país.

“Este Gobierno no ha podido darle a los aragüeños y a los venezolanos, los tres platos al día que tienen que tener las familias. Hoy los grados de desnutrición de nuestros infantes y la preocupación de los padres para poder cumplir las necesidades, no se puede seguir permitiendo”, destacó el vocero de la coalición opositora.

Rodríguez resaltó que los ciudadanos de esta región no pueden seguir pasando hambre, recordando además que esto es gracias a las malas políticas en materia económica que ha llegado a este punto en la nación.

“Tiene que ver que este es un gobierno que le metió 14 ceros a la moneda, y pulverizó lo que es el salario de los venezolanos. Hoy en Venezuela no existen salarios, lo que existen son bonos y ayudas, y los venezolanos no tienen capacidad para ahorrar”, reclamó.

El secretario general de la Alianza del Lápiz en Aragua, manifestó que los venezolanos reclaman comer tres veces al día y tener dólares en el bolsillo para poder cubrir sus necesidades.

“El gobierno de Nicolás Maduro no le garantiza a los aragüeños un sistema de salud digno, hoy el que no tiene dólares en el bolsillo se muere en las puertas de los hospitales, porque no puede cubrir esas enfermedades”, recordó.

Wladimir Rodríguez, secretario general de la Alianza del Lápiz

También reprochó a los otros factores políticos que detractan al actual gobierno, cuestionando que es por ellos que el sistema mandante en el país siga en el poder. “Lamentablemente entre sus discusiones y traiciones, han atornillado al gobierno de turno. Ya basta, estamos pidiendo a los aragüeños y venezolanos de que hagamos el punto intermedio, el voto por la gente, el progreso, la prosperidad y por el milagro económico, para que todos podamos ser tan ricos como lo es el suelo venezolano”, recalcó.

Ante este panorama económico, político y social que vive el país, Rodríguez aseguró que nació esta coalición que respalda la candidatura de Antonio Ecarri, que a su criterio es la opción real y verdadera para derrotar esta oscuridad que reina en Venezuela.

ACERCAMIENTO Y PROPUESTAS

Rodríguez informó que la naciente coalición está de brazos abiertos para recibir a todos los sectores políticos y sociales que hacen vida en los 18 municipios de Aragua, con el fin de construir una Venezuela de progreso y bienestar.

“Aquí la ponemos al servicio de ustedes. Esta coalición independiente para que construyamos entre todos la Aragua de verdad, la Aragua del progreso, bienestar y que vuelva a sonreír”, precisó.

Agregó que la unidad no debe ser por situaciones administrativas o por intereses individuales, sino que debe estar enfocada para concretar las transformaciones hacia un futuro mejor.

“Hoy hemos demostrado que si es posible gobernar para todos, sin distinciones de colores políticos, que creemos en los venezolanos, creemos en los aragüeños. Hoy las mejores referencias que tenemos son las actuaciones de los gobiernos de los compañeros Gonzalo “Chacho” Díaz y Andrés Aular”, dijo.

Y por esta razón, la Coalición Independiente Social y Política hará llegar las dos propuestas fundamentales que planteó el aspirante presidencial, que están en el marco de recuperar la estabilidad económica y mejorar las condiciones sociales.

“Lo primero que vamos a hacer al llegar al Palacio de Miraflores el próximo 10 de enero del 2025, es dolarizar la economía venezolana de manera formal. Los venezolanos no pueden seguir ganando en bolívares, y pagando en dólares. El Gobierno cobra el petróleo en dólares, pero le paga a los venezolanos en bolívares”, reprochó.

El vocero de Alianza del Lápiz en Aragua, aseguró que recuperarán lo más sagrado que tiene los ciudadanos: sus salarios e ingresos económicos. “Queremos una economía abierta para que venga la inversión, y para que venga la prosperidad en Venezuela”, destacó.

Asimismo, mencionó que tienen un plan llamado “Título Venezuela”, que se dedicará a garantizar el derecho a la propiedad y la distribución adecuada de los recursos económicos, especialmente los que provienen de la renta petrolera.

“Para que ésta entre en los bolsillos de los venezolanos, para que seamos independientes, que tengamos la posibilidad de construir para que todos vivamos en un país de paz y tranquilidad”, comentó.

También te puede interesar: Vecinos del barrio Independencia piden a las autoridades arreglar las calles

Añadió que la coalición independiente se ha comprometido a participar en la reconstrucción de Aragua y Venezuela, donde estén incluidos todos los factores políticos.

Rodríguez concretó que en los próximos días van a realizar diferentes eventos en los diferentes municipios de Aragua, con el fin de promocionar esta nueva campaña electoral, que consiste en una campaña educativa y formativa.

“Compañeros aragüeños y venezolanos, estamos rumbo a la sexta República, la República educadora del bienestar y el progreso para todos”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YG