Miguel Cabrera se reportó al campamento de los Tigres de Detroit en Lakeland, pero ahora como asistente especial del presidente de operaciones del equipo Scott Harris. Pero se uniformó, tomó un mascotín y realizó algunas actividades porque no puede renunciar al juego.

Miguel Cabrera se uniforma con Detroit

El ahora ex pelotero admitió que ya no puede ser un pelotero por las lesiones, sin embargo, se le hace imposible no estar involucrado con el diamante. Es por eso que decidió incorporarse al Spring Training de los bengalíes para cumplir funciones en el terreno.

«Me siento bien. Siento que di todo lo que tenía en el béisbol”, aseguró Miguel Cabrera al periodista Jason Beck. “Ahora mismo puedo decir: ‘Está bien, ya es suficiente’. No quería dejar el béisbol y decir que puedo jugar más. No, no puedo jugar más. No más béisbol para mí. Voleibol y softbol».

El venezolano estará toda la semana con el equipo para trabajar con los jugadores de los Tigres. Se paseará entre el campamento de las Grandes Ligas y también por el de las Ligas Menores para ayudar al desarrollo de los jugadores.

CON EL NUEVO JEFE

Además, el aragüeño deberá hacer dupla con el presidente de operaciones del equipo, Scott Harris. Cabrera aportará sus conocimientos en el beisbol para fortalecer el roster del equipo e intentar ser contendientes nuevamente.

“Es un honor para mí tenerlo como parte de nuestro personal y sé que seguirá mejorando a los Tigres en su nuevo rol”, comentó Scott Harris.

Detroit espera que, además de potenciarlos en el campo, Miguel Cabrera ayude a los jóvenes a lidiar con todo lo que lleva ser un beisbolista profesional. Conversar durante la pretemporada es el primer paso y por eso su arribo a Lakeland.

LA INFLUENCIA DE MIGGY EN DETROIT

Los Tigres de Detroit, y el resto de conjuntos de las Grandes Ligas, están arrancando las últimas dos semanas de Spring Training. Con muy pocos días para el Opening Day, la organización consideró que este era el momento oportuno para que Miguel Cabrera iniciara sus nuevas funciones.

“Cuando entró al recinto, al vestuario, todos los chicos se emocionaron mucho. Es el momento perfecto para que aporte su energía y risas al terreno”, describió Hinch al periodista de MLB.com.

Como es de esperarse, Miggy estará toda esta semana en los campamentos para apoyar al cuerpo técnico y peloteros. En principio, el plan es que supervise a los muchachos en las sesiones de bateo, así como el grupo que estará en Ligas Menores.

“Va a estar en la caja de bateo desde la mañana junto a los instructores. También trabajará un poco en el lado de las Ligas Menores, estará en la cueva durante el juego y empezará a ejercer su nuevo puesto con la organización. Es increíble. Obviamente tenemos muchas figuras influyentes en la organización, pero contar con Miggy; necesitamos su conocimiento e influencia”, resaltó el manager.

Los detalles del cargo de Cabrera no están del todo claros, pero a medida que avance la temporada se irá aclarando el panorama. A corto plazo estaría en el Opening Day en Chicago para el choque contra las Medias Blancas, así como en el primer juego en el Comerica Park el 5 de abril frente a Atléticos de Oakland.

“Lo que me pidan, estoy abierto a hablar con ellos. De lo más que quiero hablar es de esto, lo mental. Porque muchas veces, les ponemos mucha presión. Sal, haz tu trabajo y diviértete. Espero que los abridores puedan mantenerse en salud, porque de estarlo, playoffs”, finalizó un Miguel Cabrera que tiene altas expectativas para el equipo esta temporada 2024.

elsiglo

YG