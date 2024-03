La señora Morelva Beatriz Briceño Cáceres, madre de Adelson Arnaldo Cohen Briceño, de 34 años de edad, se acercó a la redacción de elsiglo, en la avenida Bolívar Oeste, exigiendo que los funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento, le devuelvan las cosas de su hijo muerto en un mal procedimiento realizado en la Sexta Avenida cruce con la calle Trujillo del barrio 23 de Enero en la ciudad de Maracay.

Madre de joven muerto en 23 de Enero pide que le devuelvan las cosas de su hijo

Denunció que los hechos ocurrieron a las 3:30 de la tarde del día 2 de marzo dentro de un local comercial, donde trabajaba su hijo vendiendo perros calientes.

Manifestó que los funcionarios se presentaron al sitio y mataron a su hijo, después señalaron que habían incautado un arma de fuego. Allí no había ningún arma de fuego sino papas, cebollas y panes.

“Como madre me pregunto lo siguiente: mi hijo se enfrentó a esos policías con cebollas, papas y panes”, añadiendo igualmente que los policías se llevaron toda la comida y pide que le devuelvan las cosas personales de su hijo. Agregó que él era un comerciante, no un delincuente.

También se quejó que la fiscalía no se ha pronunciado sobre ese hecho. “Mataron a mi hijo y el Ministerio Público ha desentendido el caso”.

“Como madre, digo que no me quedaré callada e iré a las instancias correspondientes para que la muerte de Adelson Cohen no quede impune”, indicó la señora.

Asimismo señaló que si le ocurre algo a su hijo de 13 años y a su persona, los responsables tienen nombre y apellido. “Por eso quiero dejar constancia de mi denuncia públicamente a través del diario elsiglo”, concluyó señalando la señora Morelva Beatriz Briceño Cáceres.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

YG