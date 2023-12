Nuevo incendio de vegetación amenaza el Henri Pittier

Desde la noche de este 27 de diciembre fue reportado un incendio vegetal en la vertiente sur del Parque Nacional Henri Pittier, a la altura del sector Mariscal Sucre, en Aguas Calientes, municipio Diego Ibarra, Carabobo, tomando en cuenta que la propagación del mismo afecta no sólo al pulmón vegetal, sino a las comunidades cercanas.

Bomberos de Diego Ibarra se encuentran monitoreando la zona

El Cuerpo de Bomberos del municipio Diego Ibarra este jueves se encontraba monitoreando la zona, atentos para iniciar labores de extinción. De manera extraoficial, se pudo conocer que el incendio fue originado en territorio aragüeño y se propagó hasta este lugar, considerando que la denominada Fila La Cabrera conecta ambos estados.

Carmen Durán

Habitantes de la comunidad expresaron su angustia por esta situación que causa problemas respiratorios y mucho temor, porque ven el fuego cerca de sus hogares, considerando que el año pasado, un incendio causó estragos en esa misma localidad.

Carmen Durán detalló que el incendio empezó la tarde de este 27 de diciembre y que esto los está afectando en sobremanera. “No entiendo como existen manos inescrupulosas que no tienen conciencia del daño que le hacen a la naturaleza y a toda la comunidad, porque este es el pulmón de nuestra vida aquí, además que nos ponen en riesgo a todos porque en la noche el fuego estaba muy cerca de nuestras casas”, expresó.

Asimismo, acotó que muchas personas “irresponsables” botan basura hacia la montaña y la queman, por eso hizo un llamado de atención a los ciudadanos para que tomen conciencia sobre este tipo de comportamientos.

“HAY QUE PREVENIR”

Haydee Arias

Por su parte, Haydee Arias, otra habitante del sector, hizo especial mención a la existencia de una ordenanza municipal que prohíbe la tala y la quema en las adyacencias del parque, pero esta norma ha sido irrespetada constantemente y como consecuencia, han tenido que enfrentar muchas situaciones como esta.

“A la gente no le importa la vida de los demás. A mí me están nebulizando, porque el humo me tiene muy afectada y como yo, hay muchas personas, sobre todo niños y todos los años es lo mismo”, explicó Arias.

También te puede interesar: Sofocados en su totalidad incendios en el Parque Nacional Henri Pittier

Por otra parte, Arias hizo mención a un incendio ocurrido el año pasado que bajó hasta los patios de las casas tan rápido que se quemó una vivienda. “No dio tiempo de hacer nada, había mucha brisa y el fuego bajó demasiado rápido. Hay que prevenir, abrir los cortafuegos para evitar que ocurran tragedias así”, señaló.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

YN