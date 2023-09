La abanderada del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, candidata en el proceso electoral pautado por la Plataforma Unitaria y que se define según cronograma el próximo 22 de octubre, estuvo en Maracay, y compartió con una multitud que la acompañó en la urbanización Base Aragua, al centro norte de la ciudad.

La abanderada de VV para la Primaria, desde Maracay, solicitó a todos los venezolanos salir a votar en la Primaria

La dirigente llegó al lugar con un grupo de motorizados y al no poder continuar sobre los “caballitos de hierro”, decidió caminar hasta la tarima que daba con la avenida José Casanova Godoy.

Entre abrazos, besos, gritos de apoyo y rápidas palabras de fuerza y amor, Machado subió a la plataforma donde la esperaba parte de su equipo político y representantes de otras toldas.

Cabe destacar, que previo a unirse a la concentración, amenazada por la lluvia, la candidata ofreció una rueda de prensa y recordó que faltan menos de 24 días para llegar a la fecha tope, acotando que están en la cuenta regresiva “de un histórico día”.

En esa fecha “se verá toda la capacidad de organización de la ciudadanía, porque se va a expresar y le vamos a dar una demostración al mundo, de cuánto amamos a nuestro país”.

“Estamos decididos para avanzar en una ruta que nos permita liberar a Venezuela y traer de regreso a nuestros hijos, que ese es el gran anhelo, unir a la familia y unir a Venezuela”, apuntó.

LLAMADO AL VOTO

Dijo la representante de VV que el entusiasmo es creciente y que nada ni nadie los va a detener. “El 22 de octubre nos vamos a encontrar todos los venezolanos para votar en familia. Hay tres tareas, cada quien averigüe muy bien dónde le corresponde ir a votar, todo el mundo vaya en familia ese día, y les pido quedarse hasta el último minuto para contar papelito por papelito y asegurarnos que la voluntad que expresemos en la soberanía popular se respete y se conozca rápidamente”, especificó.

Llegó en moto y se bajó ante la multitud de personas que la esperaban; Machado caminó con ellos hasta la tarima

Sobre la planteada postergación de la Primaria el 22Oct, Machado señaló que de ello solamente hablan los voceros del régimen “y algunos que replican a los voceros del régimen”.

“Les pido que escuchemos y leamos con detenimiento lo que ha dicho la Comisión Nacional de Primaria. La fecha del 22 de octubre se mantiene”, acotó.

En referencia del apoyo técnico ofrecido por el CNE para la elección, la abanderada de Vente Venezuela expuso que dicho anuncio “no puede cambiar la fecha”.

“La fecha la fijó la Comisión Nacional de Primaria. Hay un reglamento, está firmado, está acordado y hay miles y miles de ciudadanos en todo el país comprometidos con este cronograma. Si el Consejo Nacional Electoral está en disposición de apoyar en aquellas áreas que la Comisión Nacional de Primaria esté dispuesta a recibir, bien. Si no están en capacidad o disposición de hacerlo, el proceso sigue tal como va”, recalcó.

“EL PAÍS ESTÁ EN SU PUNTO MÁS DÉBIL”

María Machado indicó que ante la situación actual de Venezuela, “el país está en su punto más débil”. “Son derrotables. Los vamos a derrotar y la Primaria es un paso crucial en esa dirección. Así que no te lo pierdas. Tú cuentas, tú decides, tú cuentas tu voto y lo que viene a ser realmente un proceso ciudadano histórico”, enfatizó.

Del escepticismo de algunos venezolanos sobre la Primaria y sus candidatos, incluso, con otros actores de la oposición del país, MCM refirió que ha conversado con varias personas, quienes le han asegurado que tienen miedo de “volver a creer”.

“He escuchado, me da miedo volver a creer. Y yo les he dicho, los entiendo, porque han sido muchas decepciones, muchas traiciones y no queremos otra más. Lo importante es que esta vez no es una unión de arriba, de unos dirigentes, de unos partidos. Es la unión del país”, subrayó.

Hizo hincapié -esto no es una lucha electoral, mucho menos judicial. Esto es una lucha espiritual, esta es una lucha entre el bien y el mal, por ello vamos a triunfar.

En la rueda de prensa, MCM dijo, “son derrotables. Los vamos a derrotar”, refiriéndose al Gobierno de Nicolás Maduro

“El régimen quiere generar incertidumbre, dudas, quiere desmoralizar. Ellos tratan de evitar que ofrezcamos información a los venezolanos dónde les corresponde ir a votar en la Primaria. No permitamos que logren lo que quieren. Eso ya está sanado”.

Aseveró que quienes están vinculados a la Plataforma Unitaria y por supuesto a la Primaria, están dictando talleres y entrenando a los miembros de mesa.

“Nosotros ya los postulamos, ahorita estamos entrenando a nuestros testigos. Lo importante es que todo el mundo tenga claro que el proceso está en una fase ya de cuenta regresiva. Faltan 24 días y nos necesitamos a todos. Y vamos a vivirlo con emoción, con responsabilidad, con mucha entrega, mucho trabajo”, afirmó.

También te puede interesar: Juramentado comando de campaña de María Corina Machado en Aragua

Apoyada por el equipo regional de Vente Venezuela, encabezado por María Teresa Clavijo, Machado notificó que en el estado Aragua serán instaladas un total de 270 mesas y 133 centros de votación.

HBRI. | elsiglo

YN