FANB anuncia “estar lista” para las elecciones presidenciales

El ministro Padrino López aprovechó su discurso para condenar los “ataques” contra el comandante de la GNB, Elio Estrada Paredes, tras su declaración sobre inhabilitados. Aseguró que la FANB está listapara las elecciones presidenciales.

El Alto Mando Militar rechazó este jueves 24 de agosto los “planes golpistas” contra Venezuela y aseguraron su «accionar» en cualquier circunstancia.

En ese contexto, el G/J y Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, junto a los Comandantes de REDI enviaron un mensaje a los venezolanos a través de una transmisión en Cadena Nacional.

FANB acompañará al CNE en proceso electoral

“Nos hemos convocado para hablarle al pueblo por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros y, como ya se ha sabido, hemos entrado en la dinámica institucional que cifra sus aspiraciones en las elecciones de unos comicios electorales presidenciales a la vista y en este caso sabemos todos que en esos comicios la FANB participa con todo su cuerpo moral, inteligencia, con toda su fortaleza acompañará ese proceso regido por el CNE (…) Allí vamos a estar presentes y sí estamos llamados a ejercer la seguridad de todo el pueblo, estarán los soldados para garantizar las elecciones”, dijo Vladimir Padrino López.

“Hemos visto en los últimos días pronunciamientos haciendo llamados irresponsables a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La FANB tiene un papel constitucional que cumplir, no hace falta que alguien use la FANB para sus propósitos partidistas, eso lo rechazamos, no es el papel de un líder democrático, pero de esos comportamientos le queremos decir que aquí está la FANB lista y presta para llevar a cabo esa elección libre y justa a la mayor expresión de paz nacional”, agregó el funcionario.