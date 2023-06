El Ejército de Sudán acusó a los paramilitares de tomar una sede policial

El Ejército de Sudán acusó hoy a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de hacerse con el control de una sede policial de la Reserva Central en Jartum “infringiendo” la ley internacional, hecho que las propias FAR reconocieron como “triunfo”

“En una infracción clara de la ley internacional y las normas de la guerra, la milicia rebelde dominó una de las sedes de la Policía sudanesa, después de haberla atacado durante tres días seguidos”, destacó el Ejército en un comunicado emitido este lunes en su página oficial.

En la nota, El Ejercito de Sudán acusó a los paramilitares de tomar la sede policial “a sabiendas que las comisarías policiales en el todo el mundo son entidades de servicios que no tienen que ver con las operaciones militares”.

“No es ningún triunfo militar de esta milicia que no se retrae de cometer todo tipo de violaciones”, denunció el Ejército sobre este ataque que consideró “una infracción flagrante contra las instituciones del Estado que se encargan de proteger a los civiles”.

Las FAR, por su parte, aseguraron que esta acción “es un querido triunfo”, después de que las fuerzas “valientes lograron tomar el control total de la presidencia de las fuerzas de la Reserva Central”, que esperaban que permaneciera al margen de este conflicto.

También te puede interesar: Más de 2,4 millones de refugiados necesitarán reasentamiento

Comunicado de las FAR

“Hemos advertido varias veces a la Comandancia y a la Policía que no intervengan en esta batalla de la que no son parte y corten el camino ante los líderes del golpe, pero no han escuchado el consejo”, detallaron las FAR en un comunicado.

El conflicto entre el Ejército regular y el grupo para militar las FAR estalló el 15 de abril provocando el desplazamiento interno y externo de más de 2,5 millones de personas, mientras unos 1.173 civiles han muerto y más de 11.704 han resultado heridos, según la ONU.

EFE

CJL