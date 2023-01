Los caballeros apostaron por lo “sencillo” para este Fin de Año

Si de verse y lucir bien se trata, los maracayeros son especialistas en la materia, puesto que año tras año se esfuerzan por tener una buena imagen y apariencia para resplandecer durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Willians Rodríguez

Aunque son menos exigentes que la mujeres en cuanto a moda y estilo, tratan de buscar la prenda que mejor se adapte a su gusto, para así lucir cómodos, con “algo de cache”, pero sobretodo elegantes y resaltantes.

Comerciantes de la entidad aseguran que para los caballeros no hay una tendencia como tal, simplemente se encaminan por lo tradicional, sin salirse de su zona de confort, en tal sentido, añaden que las prendas más solicitadas por los reyes de la casa durante esta temporada han sido los Jeans Joggers y los tradicionales “pulovers”, muy buscado para protegerse del frió.

Bajas ventas

Al respecto, Willians Rodríguez, vendedor, expresó que durante las fiestas de Fin de Año no han tenido las ventas deseadas, pero continúan trabajando para poder llevar el sustento a su hogar.

“Se han vendido los pantalones tipo joggers, no como esperábamos pero sí han tenido salida, mayormente para los jóvenes. En cuanto a los adultos, tratan de no arriesgarse y se van por los pantalones clásicos, estos no han tenido mucha salida pero si lo preguntan mucho”, dijo.

En cuanto a los precios, informó que los pantalones para caballeros oscilan desde los 10,00 dólares en adelante, según la marca y el color, “si buscan colores llamativos son más costos, 20.00 dólares o 25 dólares, ya los colores tradicionales son algo más accesibles” indicó.

Por otro lado, José Robles declaró que los caballeros para estás fiestas de Fin de Año siguen apostando por lo básico, pues han tenido mucha salida las franelas y chemises con colores pasteles y estampados muy a la moda actual.

“Los suéter, jeans y franelas han sido las más solicitadas, las camisas muy poco se han vendido, son más para una ocasión elegante. Pienso que este año por la situación país la gente decidió quedarse en casa, sin dejar a un lado sus estrenos, por más sencillos que estos sean”, añadió.

Para finalizar, Robles auguró buena afluencia de usuarios durante este último día del año, para sí tener un cierre exitoso y dar pie a un 2023 cargado de muchas cosas buenas, donde la activación comercial en Maracay sea lo que fue hace muchos años.

