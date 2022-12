Pueblo organizado de Libertador exigió soluciones a los problemas de las aguas

Acompañados por algunas de sus autoridades locales, vecinos de distintos sectores de la parroquia San Martín de Porres del municipio Libertador del estado Aragua, se apostaron ayer en las inmediaciones de la llamada Encrucijada de Palo Negro, para enviar un mensaje a las autoridades regionales y nacionales, con el fin de que resuelvan de una vez por todas las problemáticas que vienen padeciendo con el servicio de agua potable y de aguas servidas.



Los habitantes afectados son de La Pica, Los Hornos, Bachaquero, Bello Monte, La Ovallera, entre otros sectores.



Indicaron que tienen más de cuatro años en esas circunstancias, por lo que apuntaron que la situación es inaguantable.



Cabe destacar que los vecinos estuvieron acompañados por el concejal Gonzalo Díaz, el ingeniero Rafael Pérez, director de Obras de la Alcaldía, entre otros funcionarios municipales.



Es importante destacar que las personas que se ubicaron en el lugar, aguardaron por la visita de una representación de la Gobernación del estado Aragua. Los vecinos recibieron una llamada, en el que le detallaron que estarían en el sitio, la ingeniera María Luna, acompañada de José Uribe, inspector de la zona por la Secretaría de Infraestructura; hasta el mediodía no llegaron, argumentando que atendían una situación en Maracay.



“Esta convocatoria es una iniciativa del pueblo”, expuso el concejal Díaz, detallando que es una “verdad verdadera” la problemática de las aguas blancas y servidas, “por lo tanto, atendemos el llamado que realizan las comunidades afectadas”.



“Aquí estamos señora gobernadora, aquí estamos señor Presidente, aquí estamos Hidrocentro. Aquí está gente del pueblo, pura gente que está padeciendo estas necesidades; hace tres meses este colector colapsó, por lo que es necesario que los entes respectivos, nos sentemos y organicemos una agenda de trabajo para lo que queda del año y para el año siguiente”, comentó el edil.



Expuso que aproximadamente el 90% del municipio Libertador descarga las aguas servidas aquí en la zona. “La situación es grave, en esta área y en la avenida Los Aviadores que tenemos el mismo colector, que está casi se derrumba”, puntualizó.



Díaz solicitó la necesidad que la gobernadora Karina Carpio y su equipo se apersonen y constaten lo que está ocurriendo en el municipio, “para que podamos caminar juntos por las calles, para que vean en el estado que están”.



-Nuestro alcalde está comprometido con el trabajo, comprometido con nuestra gente y aquí estamos nosotros, acompañándolos y seguiremos echándole pichón, porque creemos en un país libre, donde podamos desarrollarnos y tener las oportunidades de crecimiento de nuestra gente, con trabajo, no de otra manera-, precisó.



El concejal Díaz expuso que tiene la confianza que el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Carpio conozcan de esta noticia, “porque la mejor arma que tenemos es la información”. “Nosotros nos debemos a nuestro pueblo, por lo tanto nos mantenemos firmes junto a ellos, por ello los esperamos (Presidente y gobernadora)”, recalcó.

REACCIONES



Elizabeth Jiménez: “Soy de Los Hornos, coordinadora del frente de mujeres, y estamos trabajando con nuestro alcalde “Chacho” Díaz. El colapso del colector marginal de aguas servidas nos está afectando nuestras comunidades de la parroquia (en total 10 sectores). Aquí cae el 90% de las aguas servidas del municipio. Le hacemos un llamado a la gobernadora, al presidente Maduro para que se aboquen y nos bajen los recursos, porque hemos trabajado de la mano con el alcalde, pero con lo poquito que le ha llegado, por lo tanto, necesitamos de nuestro situado y los beneficios correspondientes, para que se puedan ejecutar las labores debidas en bien de las comunidades; lo que más nos afecta es la falta de agua potable, es la menos que tenemos por el lugar”.

Maritza Pérez: “Pertenezco al sector de Bachaquero y la situación que más nos afecta es la falta de agua potable, debido a que la bomba se quemó, por lo que necesitamos de urgencia que la doctora Karina Carpio nos apoye con un equipo 10HP, que por el momento es lo más urgente, ya que los vivos que comercializan con el vital líquido se aprovechan de la situación; nosotros no tenemos dólares para comprar agua por camiones, de 3 a 5 veces por semana, con un sueldo mínimo que no alcanza para nada. En muchas ocasiones no tenemos dos dólares para comprar agua”.

Leonides Elena Martínez: “Vivo en El Milagro y en nuestro sector necesitamos una bomba de 10HP; hay más de 70 familias que no les llega ni una gota de agua esta semana, por lo que solicitamos que las autoridades de la región nos apoyen con los camiones cisternas para poder paliar la problemática. Venimos surtiéndonos del sector 10 de diciembre, pero ellos han tenido problemas con la bomba en los últimos días. Con respecto a las aguas servidas, el alcalde “Chacho” Díaz ha atendido la difícil circunstancia que estaba afectando a los habitantes de la calle Campo Elías, ahorita, gracias a Dios, no hay problema con ese tema”.

Eusebio Fernández: “En La Ovallera estamos viviendo una situación muy crítica con las aguas servidas, estamos al punto de llegar al colapso total en todas las comunidades del municipio con la fractura que tiene el colector marginal hacia los lados de la avenida Los Aviadores. Otro problema que tenemos es la situación del agua para consumo humano, sufrimos mucha penuria a partir de los viernes en adelante, porque nos quitan el servicio, ya que estamos conectados a una pequeña tubería anexa al Sistema Regional del Centro. Desde el 2010 hemos elaborado 3 proyectos que presentamos a las autoridades regionales y a ninguno les han parado; el primero lo metimos por el Consejo Federal de Gobierno, le hicieron caso omiso. El segundo, en la gestión del exalcalde Régulo La Cruz y no le prestaron atención. Y la tercera opción la metimos en la gestión del alcalde “Chacho” Díaz, pero está esperando que le bajen los recursos para poder ejecutarlo”.

Rafael Pérez, director de Obras de la Acaldía de Libertador: “La problemática de las aguas blancas y las aguas servidas son las más importantes situaciones que resolver por el momento. Señores de corazón, de nuestro gobierno, de nuestro alcalde Gonzalo “Chacho” Díaz, que ha ido a todas las instancias a buscar soluciones, vamos a regalarle un poquito de amor al municipio Libertador, que se apuntala con el primer aeropuerto de carga y descarga de Venezuela, por lo que es necesario brindarle unos buenos servicios a las comunidades. Nuestras manos y las del alcalde siempre estarán abiertas para trabajar mancomunadamente y buscarle soluciones a todas las problemáticas que tengan que ver con el pueblo”.

