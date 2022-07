Ramón Rubio: La lucha contra la Covid-19 es compartida

Ante el incremento de casos de Covid-19 en Aragua, el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, recordó que los entes no deben descuidar las medidas preventivas y ratificó su llamado a que la colectividad proceda a la vacunación completa, ya que la lucha contra el virus es de responsabilidad compartida, entre la comunidad y el Estado.

“Este es el reinicio de una pandemia anunciada. Desde hace más de dos o tres meses venimos desde el gremio médico insistiendo en que la pandemia de coronavirus no ha terminado, lo hemos dicho en otras oportunidades, que hasta por lo menos el último trimestre de este año nos debemos proteger, a ver si se logra la famosa inmunidad de rebaño”, dijo.

Asimismo, el galeno recalcó que la inmunidad del rebaño se puede obtener por dos vías, siendo una la vacunación masiva; “otras de las vías es la enfermedad por su curso natural, que se haga una inmunidad natural en toda la colectividad, no solo venezolana sino también mundial, pero eso no ha ocurrido”.

Rubio destacó que en Venezuela se está viviendo un resurgimiento de casos, “tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ya consideró al país de riesgo para coronavirus nuevamente. Allí están las cifras, los estamos viendo, lamentablemente tenemos hasta el personal de salud contagiado con la enfermedad, algunos colegas hospitalizados”.

Lamentó que muchas personas tengan la vacunación incompleta; “se debe concientizar a nuestros ciudadanos en cuanto al esquema de vacunación, todavía no llegamos al 80% de la población aragüeña que tenga las dos primeras dosis, eso es grave”.

Recalcó que antes de ir pensando en tercera dosis y cuarta dosis de refuerzo, es necesario que se garantice que más del 95% tenga las dos primeras dosis, “esta es la forma de crear una inmunidad verdadera, ya que las otras dosis son de refuerzo, ese es mi punto de vista muy personal”.

Además, indicó que las medidas de bioseguridad no pueden relajarse, “ya es una responsabilidad compartida del Gobierno nacional, haciendo campaña y la obligatoriedad del uso del tapabocas, la desinfección de manos, distanciamiento social, no promover eventos donde el distanciamiento social no existe, esto lo vemos con tanta frecuencia que ya ni nos horrorizamos al respecto”.

El presidente del Colegio de Médicos aclaró que la colectividad también tiene responsabilidad en la aplicación de medidas; “dónde está la sociedad civil organizada, los colectivos, dónde está la orientación que se hace en cuanto a mantener las medidas. Ya terminaron las clases, ahora no tenemos niños en las aulas, pero ahora vamos a tenerlos en las plazas, parques, playas, zonas de recreo, por ello debemos insistir en las medidas de prevención”.

Por último, Rubio insistió en la necesidad de que los ciudadanos se cuiden para así bajar el número de contagios, “si seguimos ese camino, para fin de año pudiéramos obtener la inmunidad que todos deseamos, es un trabajo conjunto”.

