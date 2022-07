Los Melódicos, 64 años imponiendo el ritmo en Venezuela

La histórica agrupación musical Los Melódicos arriba hoy a 64 años de fundación, convertida en un símbolo, no solo de la música popular venezolana, sino en un icono de la venezolanidad.

Los Melódicos estuvieron de visita en elsiglo

Y es que durante este largo tiempo se han encargado de llevar alegría y emoción a los venezolanos, en buenos y malos momentos, por lo que la obra maestra de Renato Capriles es una nota dorada sobre en el pentagrama del país.

En ocasión de tan magna celebración, Los Melódicos estuvieron de visita en la sede de diario elsiglo, done conversaron sobre su exitosa carrera, repasaron momentos históricos, y ratificaron el rumbo, siempre innovador de esta orquesta sin comparación.

Durante la visita, la nueva generación de Los Melódicos, en compañía Iliana Capriles, hija del reconocido fundador de la orquesta, Renato Capriles, y quien desde hace 11 años lleva la batuta de la agrupación, conversó con nuestro equipo periodístico sobre la celebración.

De igual forma, aprovecharon la oportunidad para informar que el día de hoy se estará presentando en el Parque Recreacional “Carlos Raúl Villanueva”, municipio Girardot, en compañía de La Billo’s Caracas Boys, donde ambas generaciones musicales podrán a bailar al pueblo maracayero en un mano a mano.

11 AÑOS CON LA AGRUPACIÓN

Iliana Capriles lleva 11 años al mando de la gran agrupación Los Melódicos, sin embargo, desde muy pequeña siempre ha estado involucrada con la orquesta, pasando por todos los departamentos de la organización, hasta que, a raíz del fallecimiento de Renato Capriles, le tocó asumir la dirección musical y general de la banda.

“Desde hace 30 años formo parte de la organización musical Renato Capriles, he sido la mano derecha de mi padre, su productora, promotora, ventas, entre otros, hasta que desde el 2014 me tocó asumirlo, y ha sido una responsabilidad enorme, y aquí estamos rindiéndole homenaje, honor a quien honor merece, y manteniendo el legado de gran importancia en la música latina”.

Iliana Capriles directora de Los Melódicos

Asimismo, Capriles manifestó que se mantienen con la calidad y prestigio de siempre, “Los Melódicos es un patrimonio musical de Venezuela, ya certificado, y estamos en el ADN de los venezolanos, hemos grabado más de 100 disco, puedo decir con mucho orgullo que es un récord mundial de orquesta bailable, sin contar los acoples y reducciones”.

Destacó que uno de los grandes aciertos de Los Melódicos es estar en la vanguardia de los cambios musicales, “la renovación constante de su personal, gente joven que le inyectan esa energía que ha hecho que la orquesta siga captando nuevas generaciones y eso lo ha mantenido en el tiempo y ha ido evolucionando con la música”.

DISCOS PARA LA HISTORIA

Durante estos 64 años, la agrupación Los Melódicos ha creado más de 100 discos, una cifra histórica que deja en alto la calidad de profesionales que la componen y sobre todo las ganas de seguir construyendo país, y continuar enamorando con sus ritmos.

En este sentido, Iliana Capriles manifestó que cada uno de los discos tiene una gran importancia para ella, sin embargo, el disco número 100 tiene una gran variedad musical, con la cual han llegado a muchos países donde la orquesta es conocida.

“La grabación de este disco fue excelente, tenemos uno de Víctor Piñero, que me encanta, le hicimos un homenaje ya que formó parte de la orquesta y mostramos sus grandes éxitos, fue un gran artista venezolano”.

Asimismo, la maestra Capriles mencionó que el disco número 1 tiene un gran significado, “este es emblemático ya que fue arreglado en su totalidad por el maestro Billo Frómeta, de quien mi papá era un gran admirador. Muchos no lo saben pero cuando se funda Los Melódicos, ya existía Billo’s Caracas Boys con 20 años en el mercado y Renato Capriles era un fiel fanático de ellos, era de esos fanáticos que se coleaban”.

Destacó que la admiración de Renato Capriles era tanta, que con el paso del tiempo se creó una amistad de ídolos, “cuando le toca cumplir sus sueños y funda Los Melódicos, estaba Billo’s Caracas Boys fuera del mercado por unos problemas de sindicato, y entonces es Billo Frómeta quien ayuda a mi padre a sacar la orquesta”.

EVOLUCIÓN CON EL TIEMPO

Durante estos años, han sido muchos los cambios a los que se ha tenido que adaptar Los Melódicos, no obstante se han podido complementar con los nuevos tiempos, por lo que en la actualidad se han manejado con la tecnología y ahora tienen presencia en todas las plataformas digitales.

“Hemos ido como siempre avanzando en lo que está pasando, las redes sociales se han convertido en una herramienta importante, sobre todo en la época de la pandemia del covid-19, fue fundamental. Sí estábamos un poquito atrasados con respecto a eso, nos tocó adaptarnos”, manifestó Iliana Capriles.

La nueva generación de Los Melódicos continúa llevando en alto el nombre de Renato Capriles

De igual forma señaló que cuentan con un canal en YouTube, de nombre Los Melódicos de Renato Capriles, donde se montan videos en vivo de la agrupación, así como videos de colección como de la videoteca, donde además los fanáticos pueden conseguir músicas y material que no habían sido sacados al mercado.

Asimismo, Capriles destacó que además cuentan con presencia en todas las redes sociales como Instagram, donde los pueden conseguir por el nombre @orquesta_losmelodicos. En Facebook como Orquesta Los Melódicos, donde constantemente están colocando lo que van realizando a diario.

Detalló que las personas además pueden disfrutar de un gran tras cámara; “esto ha sido espectacular. El mundo mediático digital, el fan o seguidor está muy cerca del artista, ahora no solo es esperar por televisión para escucharlo hablar o verlo en un escenario, uno tiene un contacto directo con ellos”.

20 ARTISTAS EN ESCENA

Desde sus inicios, la orquesta Los Melódicos se ha caracterizado por contar con 20 artistas en escena: cinco saxofones, dos trombones, tres trompetas, bajo, piano, y la percusión correspondiente, de congas, bongó, güiro, maracas y timbales, lo que han mantenido en el tiempo.

Ante esto Iliana Capriles indicó que desde los años 80 se mantienen así con 4 saxos, 3 trombones, 3 trompetas, 5 de ritmo y 4 cantantes; “además contamos con tres hombres y la figura femenina, lo que ha sido un símbolo emblemático de Los Melódicos. Fuimos la primera orquesta que mete una figura femenina, cuando nos fundamos no era bien visto que era dama estuviera cantando en una orquesta pero fuimos nosotros los que lo hicimos”.

Mencionó que la primera figura femenina de la orquesta fue Emilita Dago en el año 1960, “desde entonces siempre se ha identificado la orquesta con una figura femenina, y ahora que estoy yo dirigiendo, ya que es la primera vez que están dos mujeres en la orquesta, lo hemos disfrutado mucho”.

Capriles indicó que aunque dirige la orquesta, también hace coros y participa en las coreografías, “las personas les encanta ese toque diferente, aunque siempre hemos sido una orquesta show, eso es lo que a las personas más les ha llamado la atención y les ha gustado”.

IMPORTANTE MOMENTO EN MARACAY

Para Los Melódicos, la ciudad de Maracay tiene un gran significado, por lo que su directora Iliana Capriles recordó que en el año 1997 su padre, Renato Capriles, sufrió un accidente de tránsito, en el cual casi perdió la vida, donde lamentablemente falleció la cantante Floriana.

“Fue en Maracay donde le salvaron la vida, por lo que no dejo de agradecer al personal del Hospital Central de Maracay, cada vez que entro a la Ciudad Jardín le digo a los muchachos que esta ha sido la ciudad en donde yo más he llorado en mi vida, pero que tuvo un final medio feliz. Mi padre estuvo un mes en coma y logró salir de ese trance, por lo que agradezco mucho”.

Capriles profundizó las razones por la cual Maracay tiene un gran significado para ella y Los Melódicos; “el primer espectáculo alusivo en el marco de los 64 años de la orquesta será en La Ciudad Jardín, aquí celebramos hoy la fundación de la orquesta”.

Destacó que fueron circunstancias de la vida, “esto estaba planificado para realizarse en el día del padre, pero el mismo fue aplazado, entonces me preguntaron qué fecha teníamos disponible y por casualidad fue esta, este viernes es el verdadero día de la fundación de la orquesta”, destacó.

Señaló que constantemente tienen presentaciones por el país, “nunca hemos abandonado a Venezuela, siempre ha sido nuestro mayor mercado y el más consentido. El segundo mercado que más visitamos, casi mensual, sigue siendo Colombia, y acabamos de regresar por una gira por las costas colombianas”.

Capriles mencionó que tienen giras internacionales por Costa Rica, Perú y Ecuador, “esto hasta que acabe el año, no creemos que de tiempo de visitar Estados Unidos y España, se están abriendo los caminos que mi padre conquistó y estamos visitando con la generación de relevó”.

De igual forma, la directora recalcó que con el paso de los años han conquistado nuevos corazones y seguidores, “hemos visitados nuevos espacios, donde la orquesta nunca había ido como lo es el caso de Perú. Panamá lo visitamos recientemente por primera vez y tuvimos una gran receptividad, fue un baile fabuloso y la orquesta siempre ha sonado afuera, lo que había era que retomar y tocar otros cambios para seguir enganchando”.

La maestra Iliana Capriles indicó que la orquesta Los Melódicos llegó para quedarse, “todo el mundo pensó que era una moda que iba a pasar en dos o tres meses, como la música que sale por allí, pero ya son muchos años. Hemos realizado funciones, nosotros hicimos un mosaico de Felices Los Cuatro y Despacito y quedó fabuloso, el adulto contemporáneo le encantó bailarlo con orquesta y para los chamos fue un gran descubrimiento”.

En este sentido, indicó que ya llegó el momento de hacer un cambio, “tal como paso de los 70 a los 80, Los Melódicos son la primera orquesta que incluye sintetizadores, batería electrónica, que es todo ese sonido tecno de donde salió Diveana, Roberto Antonio, entre ellos, todo eso se creó y se inventó en Los Melódicos, obviamente las personas siguen pidiendo sus temas emblemáticos, pero uno se asoma y ve”.

Iliana Capriles detalló que los temas que más piden son “Apágame la vela”, “Esta noche amanecemos”, “Mi corazón”, “Mi cocha pochocho”, entre otros, “para los jóvenes son nuevos y les gusta, pero para los que ya nos conocen les encanta cuando las escuchan, son muchas, son 64 años de éxitos, todos nuestros discos sonaron”.

GINO ROSARIO

Los Melódicos cuentan con nueva generación y Gino Rosario es parte de este nuevo tiempo, un joven de la ciudad de Maturín, estado Monagas, quien lleva cinco anos en la orquesta y quien desde que recibió la esperada llamada de la maestra Iliana Capriles vio el cambio radical de su vida.

Rosario no olvida ese día “cuando recibí esa llamada de Iliana Capriles, yo entré a Los Melódicos por las redes sociales, envié mi material y salí seleccionado”.

Gino Rosario

Destacó que empezó a foguearse en distintas orquestas de Maturín desde muy joven, “llegó un momento en el cual decidí dar un paso grande en mi trayectoria artística, por lo que decidí escribirle a la maestra Iliana Capriles por Facebook, me puse a la disposición para formar parte de la orquesta y esperé un año para recibir la respuesta a ese mensaje”.

Gino recordó que un día jueves envió los requisitos para la audición, “esa misma semana iba caminado por una plaza cuando me entró una llamada de un número desconocido, cuando escuché la voz me llené de nervios y cuando me dijo que era bienvenido a Los Melódicos, me puse a llorar”.

Recordó que en su primera presentación estaba muy nervioso, “era la primera vez que tenía la responsabilidad de ser uno de los cantantes de una orquesta tan grande, pero fue una experiencia bastante bonita que me permitió a mi formarme. La exigencia de la profesora Iliana Capriles me ha ayudado a formarme como cantante”.

JEANCARLO COLLET

Para Jeancarlo Collet estar en Los Melódicos es un sueño hecho realidad, por lo que el joven de Anzoátegui nunca se imaginó que estaría recorriendo Venezuela, trabajando en lo que siempre ha soñado.

“Un 10 de agosto del 2019 entré a la orquesta. Estoy muy agradecido con la maestra por haberme elegido para ser parte de esta extraordinaria orquesta, yo creo que esto nunca me había pasado por la mente, yo le escribí a la maestra Iliana Capriles por Instagram pero yo era salsero”.

Jeancarlo Collet

Manifestó que envió unos requisitos por correo y paso un mes cuando le anunciaron que había quedado en la agrupación, “no esperé tanto, pero me recuerdo que iba por la ciudad de El Tigre caminando cuando me llega un mensaje, apenas escuché el mensaje de voz me lleno de emoción, tuve dos días para prepararme”.

Jeancarlo recuerda que su primera presentación se realizó en la ciudad de Lechería, “estaba súper nervioso, fue un gran concierto y sin duda es la mejor experiencia que he tenido, sin duda una gran escuela que me ha dado muchas oportunidades y sobre todo muchas enseñanzas”.

MONA CALÓ

La representación femenina de la orquesta está a cargo de Mona Caló, quién llegó a Los Melódicos por causalidad de la vida, por lo que califica como indica que formar una bendición de Dios ser parte de la agrupación.

“Me encontraba trabajando en mi proyecto como solista, hasta que me consigo con una amiga en común con la maestra Iliana Capriles y me comenta que Los Melódicos van a Mérida y ella quería que la maestra me conociera, ya que yo cantaba lindo, por lo que le mostró un material que yo tenía en las redes”.

Mona Caló

Según relata Mona Caló, en esa oportunidad la maestra señalaba que ella no se encontraba en busca de cantantes, “ella decía que yo no tenía nada que buscar en la orquesta ya que lo que estaba haciendo estaba muy bien, no creía que me interesara entrar”.

Indicó que luego la cantante de Los Melódicos no se pudo cumplir con el compromiso, y “la maestra me escuchó cantar y allí me engancha. Le gustó tanto que me dio la oportunidad de hacer esa suplencia con una lista de 200 canciones, son 64 años de tradición, entonces me puse a estudiar, me monté en mis tacones y me puse a ensayar las coreografías, y ya llevo 6 años en la orquesta”.

Para Mona Caló ese día fue maravilloso, “nunca lo voy a olvidar, tuve una caída en la tarima saliendo, a los dos días teníamos gira para Colombia y no me llevo la maleta, fue como una prueba de fuego, pero han sido muchos años de constancia y trabajo. No solo es cantar bonito, es bailar y tener el oído súper abierto para escuchar a la maestra. Somos una orquesta show y para mi es un orgullo y un privilegio esta acá, mi vida es cantar y así será hasta morir, así que este es el mejor regalo que me ha dado la vida y Dios”.

Destacó que la pasión y el amor es lo que los lleva cada noche a entregar el alma en las tarimas, “mucho sentido de pertenencia, quienes estamos aquí amamos formar parte de esta orquesta, el público disfruta de ese contacto visual y energético permanente, por lo que estoy muy feliz de estar aquí. Soy la primera merideña en esta fila de grandes artistas que han pasado como figura femenina”.

HAROL SOJO

De Villa de Cura para el mundo, con orgullo Harol Sojo recuerda cuando empezó en Los Melódicos, resaltando que siendo del estado Aragua es un orgullo cantar en su tierra, demostrando que en este estado lo que sobra es talento.

“Estoy representando a mi estado, para mi este es un sueño hecho realidad, yo tuve la oportunidad de cantar con Los Melódicos antes de entrar, ya que un día había una presentación en el Parque de Ferias de San Jacinto y la agrupación en la que yo estaba se presentó antes. Me presente a la maestra Iliana Capriles y le pedí quedarme para verlos cantar en vivo”.

Los cantantes manifestaron su orgullo de estar en la agrupación

Harol Sojo mencionó que para él las personas siempre están en el lugar y en el sitio específico, “esa noche me presenté y me tomé mi foto con Los Melódicos, cuando empezaron a cantar la maestra me hace un gesto y me dice que suba, fui, canté, hice mi trabajo”.

Recordó que fue un sueño cumplido que después se volvió realidad, “a la semana la maestra me hace una mención en la red social y a los tres meses recibí un mensaje de Capriles donde me indicaba que era parte de la orquesta. Me dijo que iba a debutar en Barquisimeto. Después fui a Caracas para el trabajo coreográfico, entré a celebrar los 60 años”.

TALENTOS DE LOS MELÓDICOS

La directora de Los Melódicos, Iliana Capriles, indicó que dicha orquesta se ha convertido en una productora de talento, “nunca lo planeamos de esa forma, pero con el tiempo ocurrió, todo el mundo está pendiente del talento de la orquesta y están seguros que los próximos que salgan de ella van a triunfar como ya ha pasado antes”.

Recordó que de la orquesta han salido grandes figuras como Roberto Antonio, Miguel Moly, Diveana, Liz e Ildemaro, entre otros; “yo quiero que mis artistas vuelen, que una vez que graben sus propios éxitos empiecen a hacer sus carreras como solistas, esa es la idea, y así poderle dar la oportunidad a nuevos talentos, pero ahora no se quieren ir ninguno”.

Los Melódicos pondrán a bailar a los maracayeros este viernes

Es de recordar que Roberto Antonio se inició en 1984 con la orquesta Los Melódicos de Renato Capriles, sin embargo en 1988 se lanza como solista y se dan a conocer sus interpretaciones en su país de origen, hasta que en 1989 se internacionaliza con canciones como “Marejada”, “Noches de fantasía”, “Ella pasó por aquí”, “Ay cariño”, entre otros.

De igual forma, Miguel Moly dio inicio a su carrera en 1988 cuando formó parte como vocalista. Su primer disco como solista lo lanza al mercado en septiembre de 1990 con el tema llamado “La Morena”, dicho tema llegó a los primeros lugares. Luego le tocó al tema “Yo por ti” y más tarde al tema “Por quererte tanto” que grabó a dúo con Diveana.

Mientras que entre las figuras femeninas destacan Diveana, quien en 1986, en medio de esas presentaciones con la Orquesta Única de Maracaibo, Renato Capriles la descubre, ya que la orquesta La Única alternaba con Los Melódicos. Y luego de escucharla, el maestro Renato le propuso cantar en la orquesta Los Melódicos, que para ese entonces estaba por grabar su nuevo disco, siendo una de las bandas sonoras más emblemáticas de todo el país y un reconocido símbolo a nivel internacional.

Diveana es reconocida en Los Melódicos por su debut a nivel discográfico en el año de 1987 con el álbum “Los Melódicos – La Orquesta”, en el cual se presentó su primer gran éxito titulado “Papachongo”, pero a finales de 1990 sale al mercado su primer álbum en solitario titulado “Diveana”, en el cual fueron éxito todos los temas.

Otra de las grandes figuras femeninas de Los Melódicos fue Liz, donde es reconocida por sus temas como “Bailando lambada”, “Diávolo” y “Mi corazón”, canciones que formaron parte de la lista de éxitos que interpretó en la orquesta; además es conocida por sus producciones musicales, experimentando con diversos géneros musicales, aunque siendo el merengue el favorito de todos.

Por su aniversario 64 Los Melódicos recorrieron el emblemático edificio azul

Por último, es de recordar que Liz se inició en la música de la mano de Renato Capriles, reconocida figura de la escena musical venezolana, en su banda “La Inmensa”, además es reconocida por su canción “A dormir juntitos”, junto a Eddy Herrera.

Y de esta forma, con la grata visita de Los Melódicos e Iliana Capriles a elsiglo, no se cierra un capítulo musical, sino que se abre una nueva era que siempre será digna de los sueños y el trabajo de Renato Capriles, quien una vez sonó con poner a bailar a Venezuela y el mundo, y 64 años después, Venezuela y el mundo no paran de bailar con Los Melódicos.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA y Archivo Histórico Los Melódicos