El dirigente político socialcristiano y exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, sostuvo este jueves un encuentro con diversos sectores políticos y sociales del estado Aragua, llevando como propuesta la unión y la responsabilidad que tienen los ciudadanos para concretar los cambios democráticos que necesita Venezuela.

“Tenemos que convocarlos fundamentalmente a participar, a que dejen de lado su malestar, su indignación, en muchos casos con razón. Pero solo con la participación de los ciudadanos es posible avanzar hacia un cambio político”, expresó el también exparlamentario nacional.

Pérez Vivas afirmó que estas acciones y reflexiones van en contexto al desánimo que ha mantenido la población en los últimos años, asegurando que se debe a las “estrategias” que ha puesto en práctica Nicolás Maduro para “perpetuarse en el poder”.

“Nicolás Maduro encabeza un régimen político que tiene una característica muy especial, que es la negación de la Constitución y de los derechos humanos del pueblo venezolano, y una vocación por perpetuarse en el poder. Para eso ha desarrollado una estrategia que tiene dos componentes, el primer elemento es desanimar, desmoralizar, desactivar a la sociedad, y el segundo elemento es dividirlo todo lo que pueda”, relató el dirigente político.

Ejemplificó esto con el intento de la activación del Referéndum Revocatorio en el mes de enero pasado, afirmando que “Nicolás Maduro le tuvo miedo y no quiso contarse”.

“Maduro le tiene miedo al venezolano, a los ciudadanos que saben su capacidad para gobernar, el daño que le ha producido el país. No por el daño de abortar el revocatorio nosotros nos escondimos, sino que continuamos la lucha continuamos dando la cara en toda Venezuela, precisamente porque consideramos que nuestra condición de ciudadanos tenemos que hacerla valer”, aseveró.

Por tal motivo, retomó su recorrido por Venezuela, quien desde hace un buen tiempo a llevado la propuesta de concertación ciudadana para así impulsar las transformaciones que anhelan los venezolanos.

“Por eso hoy en Aragua yo quiero llamar a los ciudadanos que habitan en este estado a no resignarse, a no darle el gusto a Maduro y a los que los colaboran en la idea que esto es para siempre”, manifestó.

PRIMARIAS PARA LAS PRESIDENCIALES

Entre las propuestas para concretar los cambios políticos y sociales, César Pérez Vivas comentó que ve necesaria la participación de los factores opuestos al actual Gobierno Nacional en las elecciones presidenciales del 2024, asegurando que para alcanzar el objetivo se debe primero escoger el candidato unitario.

“Maduro es derrotable, a Maduro podemos sacarlo del poder si nos unimos y nos activamos los venezolanos. Nosotros los ciudadanos tenemos que tomar la decisión de decretar la unidad, y por eso somos partidarios de que la plataforma se presente en el próximo evento electoral presidencial a celebrarse en Venezuela en el 2024”, destacó el dirigente.

El exgobernador de Táchira, argumentó que la realización de estos comicios evitarán los errores que se han repetido en las elecciones anteriores.

“Entiendo que la gente esté molesta en Venezuela, porque lamentablemente las elecciones regionales no se le consultó al ciudadano quien debería ser gobernador, alcalde o diputado, y todo se resolvió en un cenáculo. Eso no debe pasar cuando venga la elección presidencial, y gracias a Dios, y todos los sectores políticos del país ya aceptan hoy que seamos nosotros los ciudadanos, los que definamos el destino. No perdamos esa oportunidad, vamos a comprometernos a salir adelante en ese proceso”, aseveró el Pérez Vivas.

RESTAURACIÓN Y ÉTICA NACIONAL

Entre las propuestas, Pérez Vivas mencionó que deben llegar a acuerdos vitales para la restauración del Estado Democrático en Venezuela, empezando con la restauración de la economía y la moral de la República.

“Ese acuerdo que tiene dos columnas vertebrales, y una trasversal. La primera es el cambio del Estado comunista, estado comunal al Estado democrático. La segunda es el cambio de la economía mafiosa, intervencionista estatista, a la economía de mercado, y el eje trasversal es la ética y la moral pública. Tenemos que rescatar la moral en Venezuela, y para que haya moral tienen que haber instituciones que la ejerciten”, aseveró.

Haciendo hincapié en la transición hacia el Estado democrático, Pérez Vivas aseguró que la actual gestión de Maduro se ha caracterizado por la corrupción; “han destruido la economía, han quebrado PDVSA, han quebrado todas las empresas del Estado, saquearon los reales a través de CADIVI, y todos los jerarcas son multimillonarios”, añadió.

Comentó que “lamentablemente en la oposición también se ha desviado, se han corrompido. Eso lo viví yo hasta siendo el gobernador del estado Táchira, tuve que meter preso a funcionarios míos porque fueron tocados por la corrupción”.

Por tal motivo, aseguró que debe imponerse una nueva ética para la política y se debe castigar estos actos punibles que perjudican el bienestar de los venezolanos.

“El que se meta en la política es porque tiene compromiso de servir, no porque viene a lucrarse o porque viene a resolver sus problemas personales y no los de la comunidad, para que eso ocurra tiene que haber instituciones, tiene que haber un cambio en el Estado, tiene que haber un parlamento bicameral, una reducción en los poderes del presidente, tiene que existir tribunales confiables y ese es el planteamiento que le estamos haciendo a Venezuela”, expresó.

Finalizó diciendo que espera que en Aragua estas ideas puedan germinar, y este planteamiento político pueda tener eco para conducir el país en la dirección de construir la democracia y el cambio que tanto anhelan.

“Estamos en un proceso que va ir creciendo de visita a las comunidades, y por supuesto vamos a tener la oportunidad más delante de recorrer toda la geografía de Aragua, no solamente el eje metropolitano, sino el sur del estado, la zona costera. Aragua es un estado muy importante, no solo hablando geográficamente y sociológicamente hablando, sino históricamente y para un tachirense como yo, Maracay tiene un recuerdo de los tiempos primeros del siglo pasado”, sentenció.

Es importante destacar, que Pérez Vivas, sostuvo reuniones con los diputados al Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Hernán González y José Vivas, junto a otros factores políticos de la entidad.

LINO HIDALGO | elsiglo