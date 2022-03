Ley que cobrará impuesto a las divisas afectará la economía en el país

A pesar que los comerciantes de la ciudad de Maracay no están 100% informados de la reforma de la Ley de Impuestos a Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que entró en vigencia a partir de este lunes, afirmaron que este nuevo marco jurídico tendrá una repercusión importante en la economía en el país.

Maracayeros afirman que se desatará una inflación



En este sentido, Ángela Socorro, encargada de una textilería, comentó que la poca información que ha recibido de los medios de información, le da a entender que esta nueva ley arropará no sólo a los comerciantes sino al pueblo en general.



“Se que está vigente, no se cómo cobrarán los negocios ese impuesto, lo que estoy segura que si nos afectará a todos”, expresó la ciudadana.

Argumentó que los venezolanos han creado una economía en base al dólar, y como la divisa americana es fluctuante, y al igual que la economía, la IGTF, también incidirá en los precios de los productos.



“Van a subir de precio. Aparte de ser encargada de este almacén, soy madre de familia, y como todas las amas de casa, como todos los empleados, hemos visto como los precios están subiendo”, agregó.



Por su parte, Elvis Ramírez, encargado de una tienda de zapatos, explicó que aún no tiene conocimiento sobre cómo se aplicará dicha ley.

“Todavía no tengo ni idea de verdad, pero estoy esperando que me asesoren para entenderla, a quien se le va a cobrar el impuesto, sea a la persona que tenga el negocio o una persona natural”, explicó.



Entre las dudas que aclarará es que si esto sólo se le aplicará a “los millonarios” o también a los clientes. “Eso va a pegar muy fuerte para el venezolano, y como estamos viviendo aún más”, dijo.



Por último, Maikol Cheng, quien es responsable de un establecimiento comercial del centro de la Ciudad Jardín, explicó que dicha ley va a afectar mucho al comercio.



“Si tu vas a cancelar en dólares, tu también debes pagar ese impuesto, porque a nosotros los comerciantes no los exigen. Entonces va haber un aumento tanto en los servicios como en los bienes”, resaltó, acotando que bajarán aún más las ventas.



Finalizó diciendo que como todas las medidas aplicadas en los últimos años, los venezolanos poco a poco se irán acostumbrando nuevamente a esta nueva ley.

“Uno se adapta, ya nos adaptamos al IVA del 16%, ya nos adaptamos a la dolarización que estamos en proceso, también tenemos que adaptarnos al IGTF”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOHNNY GARCÍA (pasante)