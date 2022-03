“LA GALLINITA”: Prospuesta gastronómica para chicas

Las féminas en Caracas ya cuentan con exclusivo restaurante y local nocturno para celebrar en el Altamira Village, se trata de “La Gallinita” una iniciativa que se desarrolló pensando en las reinas de la casa.

“La Gallinita es un concepto que se ideó para las chicas , para que ellas tengan la oportunidad de pasar momentos agradables, disfrutando de opciones, como nuestra oferta gastronómica y excelente carta de licores. Aquí pueden celebrar esas ocasiones especiales desde cumpleaños, despedidas de soltera o simplemente que vengan a reunirse con sus amigas a conversar para hacer un alto en sus labores que les permita desestresarse en medio de la semana de trabajo¨ afirmó Roberto González , Gerente de ¨La Gallinita¨

Por su parte la chef estrella Johanna De Freitas, destacó: “Es una propuesta muy bonita y audaz, dirigida a las mujeres, y ha sido un reto porque que hay que preparar todo lo que a nosotras nos gusta, muy sabroso, para compartir con amigas. Y no se pueden perder la variedad de cócteles que tenemos y que nunca pueden faltar. La idea que se plasma en nuestro menú, es que sean platos para compartir en la mesa, trabajamos con ceviche, salmón y carmes como lomito que a nosotras las mujeres nos encanta. Esa es la propuesta dirigida a las chicas, con variedad de opciones a la carta, para todos los gustos. A mí me encantan los ceviches porque son súper particulares, presentan sabores distintos, diferenciándose de lo que se ofrece en otros otros restaurantes, normalmente. Y además las croquetas de queso de cabra, también de prosciutto y morcilla, están muy buenas. La meta consiste en seguir trabajando con nuestro menú para satisfacer a las chicas, y los chicos, quienes también son bienvenidos, progresivamente vamos a ir ajustando estas opciones de la carta, pero hasta ahora todo está delicioso”, subrayó.

Y es que en medio de un ambiente perfecto, lounge, pues en su interior ofrece una escenografía fresca, natural, que pone el acento en flores de colores pasteles, escoltadas por el verdor de variedad de plantas, se saborean deliciosos brunch, tapas, platillos a la carta, postres y cócteles. Vale señalar, que las féminas pueden visitar el restaurante en pareja, en grupo de amigas, amigos, familiares. Con la música que nunca puede faltar , siempre de la mano de un DJ que aborda diferentes géneros musicales para bailar o simplemente escuchar.

¨La Gallinita¨ ofrece su esmerada atención de Domingos a Miércoles entre 11:30 am y 10:00 pm; mientras que de Jueves a Sábado abre sus puertas desde las 11:30 am hasta el cierre, lo que permite que sus visitantes protagonicen amenas veladas sin un horario estricto como límite. Y ahora bien los brunch se degustan Sábados y Domingos, a partir de las 10:00 am .

Para seguir muy de cerca la propuesta que brinda ¨La Gallinita¨, pueden hacerlo a través de sus redes sociales: @lagallinita_rest, y acceder a este espacio que invita al disfrute y sana diversión.

elsiglo