Un golazo de Oriol Romeu sentencia la victoria de un Southampton al alza

Un espectacular tanto del español Oriol Romeu a falta de dos minutos para la conclusión sentenció el triunfo (2-0) del Southampton sobre el Norwich, en un encuentro que confirmó la línea ascendente de los “Saints”; que se situaron en la novena plaza de la clasificación.

FOTO : REFERENCIAL

De hecho, los del austríaco Ralph Hasenhuttl contabilizan con los tres puntos sumados este viernes once de los quince puntos en juego, tras imponerse a rivales de la talla del Tottenham o empatar, nada más y nada menos; que ante el todopoderoso Manchester City.

Una trayectoria que contrastaba con la del Norwich, colista de la categoría; que pese a la mejoría mostrada desde la llegada al banquillo de Dean Smith, que llegaba a la cita con tan sólo cuatro victorias en todo el curso.

Diferencia clasificatoria que no tardó de reflejarse en el campo; donde los locales no tardaron no sólo en hacerse con el dominio del juego, sino en llegar con peligro al área del Norwich.

No obstante, el Southampton tardó 36 minutos en marcar; en una jugada plena de fortuna en la que el portero visitante Angus Gunn tras despejar con el pie un pase de Valentino Livramento vio como el balón golpeaba en el cuerpo del defensa Max Arons para llegar finalmente a los pies de Che Adams que firmó el 1-0.

Si en el primer tanto la fortuna se alió con los “Saints” el segundo premió el trabajo y el talento del centrocampista español Oriol Romeu; una pieza imprescindible en el planes de Hasenhuttl.

Romeu estableció a los 88 minutos el definitivo 2-0 al culminar con un espectacular remate de media volea desde el borde del área un balón cabeceado por Grant Hanley tras un saque de esquina.

Un gol que permitió al Southampton auparse a la novena posición y volver a soñar con la posibilidad de alcanzar las plazas europeas; de las que le separan siete puntos.

EFE