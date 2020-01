El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel se alzó con un Grammy en la edición 62 de los premios, celebrada este domingo 26 de enero.

El criollo, junto con la Filarmónica de Los Ángeles de la que es conductor, se llevó el gramófono por la interpretación de su trabajo Norman: Sustain en la categoría Mejor Actuación de Orquesta.

Recordemos que esta sería la segunda vez que el barquisimetano recibe un Grammy, pues en el año 2012 el músico ganó en la misma categoría por su interpretación de Brahms: Symphony N.4.

Hay que señalar que la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish fue la gran ganadora de la noche. La intérprete logró alzarse con 5 de los 6 premios a los que estaba nominada, incluso las categorías más importantes de esta edición.

La joven que, recientemente, cumplió 18 años de edad ganó los premios a Mejor Álbum de Pop Vocal, Mejor Nuevo Artista, Álbum del Año, por su debut When We All Fall Asleep, Where Do We go? así como Grabación y Canción del Año por «Bad Guy».

Además de su victoria, el hermano y productor de Billie Eilish, Finneas, se hizo con dos galardones de los Grammy por sí mismo. Estos fueron Mejor Arreglo para Álbum No Clásico y Productor del Año No Clásico.