El “live action” de Mulán no tendrá canciones, ni tampoco a Mushu

Si eres fanáticos de la películas animadas de Disney y de las canciones de las mismas, esta noticia no te caerá bien. La millonaria franquicia de Mickey Mouse sigue generando buenos ingresos con sus adaptaciones live action de sus clásicos animados; Mulán es una de estas películas que sorprenderá a la taquilla, pero si creías que tendría la mismas características de la original, estas totalmente equivocado.

Hace meses se supo que el estudio había decidido hacer una versión muy diferente, pero los espectadores todavía mantenían la esperanza de que la cosa cambiase al realizar los ‘reshoots’. Sin embargo, la propia Niki Caro, directora, ha confirmado que han prescindido de ello definitivamente.

“Volviendo al realismo, tendemos a no cantar una canción cuando vamos a la guerra. No es que vaya contra la animación. Las canciones son brillantes y si pudiese meterlas, lo haría, pero homenajeamos la música de la animación de una manera significativa”, explica Caro. La cineasta asegura que la clave de la película es el realismo, algo que no encaja muy bien con dragones parlantes y grandes números musicales.

La diferencia con la animación de 1998 se nota ya desde los primeros adelantos. Aunque mantiene la trama central, el estilo es mucho más serio y bélico. Caro también ha revelado que no veremos aparecer a Mushu, pero sí hay una criatura especial: “Ya sabes, el clásico animado destaca por sí solo en ese sentido. En esta película, hay una criatura que es representativa. Una representación espiritual de los ancestros y, en particular, de la relación de Mulán con su padre.