Vendedores de Playa Grande esperan que aumenten las ventas

Los comerciantes, encargados de restaurantes y vendedores ambulantes de Choroní están a la espera de que la zafra sea mucho mejor que las del 24, destacaron que las ventas estuvieron frías en las primeras fiestas de diciembre.

Acerca del tema, Liuned Rodríguez aseveró, “las ventas estuvieron flojas el fin de semana pasado y el día 24 de diciembre, esperamos que mejore bastante porque la situación no está fácil”.

Por otro lado, Vicente Chávez acotó, “desde el 24 de diciembre para acá ha sido floja en cuanto a la venta de comida, la temporada vuelve a tener un empuje a partir de los primeros días de enero, que esperamos que cambie el panorama y las ventas se incrementen”.

Asimismo detalló Carlos Cellis, “es un problema bastante critico, los que no tenemos puntos de venta nos las vemos fea, porque la conexión de Internet se cae a cada rato, hay puntos que pasan otros no, es decir, no es regular; las ventas esperemos mejoren para el año que viene, ya que muchas personas vienen a echarse un baño de playa”.

Por otra parte, Angélica Machado, vendedora de dulce ratificó, “el problema del transporte y la gasolina, ha mermado la presencia de los turistas, esto hace que baje en consideración las ventas, es un efecto dominó se cae una pieza y vienen todas para abajo; el turismo baja, de eso vivimos nosotros”.

Sin embargo a pesar de las vicisitudes que están pasando los pobladores y comerciantes, hay quienes destacan que sus ventas se han mantenido y que esperan sigan aumentando entre los últimos días del año y principios del que se aproxima.

Luis Duarte señaló, “las ventas van aumentado, la mejor temporada ha sido la de diciembre, a pesar de que tenemos algunos problemitas con la luz por el daño de un transformador, sin embargo ya se va solucionando el problema en cuanto esto”.

Duarte dijo, “las playas están óptimas y el mantenimiento de los alrededores es eficaz, contamos con una cuadrilla de nuestros propios empleados que se encargan de eso, las ventas se han incrementado, eso si se puede decir, esperemos que se mantenga así”.

Las comidas en Playa Grande varían de precios, según el plato que le apetezca al comensal; teniendo un incremento si el cliente desea que se le lleve a la orilla del mar.

Una pasta a la marinera se ubica en 350 mil bolívares; una sopa fosforera está alrededor de 300 mil; el pescado Canagua con raciones de tostón y 3 contornos oscila en 180 mil.

Hay platos que se ofrecen denominados como exquisiteces que son un poco más costosos que van desde 1 millón de bolívares, como por ejemplo el pescado “preñado”, que consiste en una especialidad del mar abierto relleno de camarones, mariscos, entre otros; la ración y el plato alcanza para 4 personas.

En lo que se refiere a la dulcería los besos de coco de 15 mil bolívares y las conservas entre 10 mil y 12 mil.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO