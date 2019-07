View this post on Instagram

Hoy en tu cumpleaños mí pequeña Sophie, pídele a la luna 🌙 que te cante esta noche. Pídele a la luna que te traiga conmigo, que yo le pediré lo mismo, para que me lleve directo a tus brazos, mí niña linda ❤❤ Sé que esa hermosa luna, al contemplarla juntos desde cualquier lugar en donde nos encontremos, es el espejo radiante que hace que nuestros corazones jamás se separen. Agradezco infinitamente a tu mamá por toda la dedicación, el amor y desempeño a lo largo de estos años. Gracias a ella eres un niña educada, noble y con valores, por eso nos comprometemos a unir nuestras metas y objetivos cuando se trate de ti, incluso hasta cuando tengamos diferencias, porque al final querida hija, no tenemos mejor regalo en nuestras vidas que tú. (Que me dices, Patty?) Nunca me cansé ni me cansaré de buscarte, a pesar de los impedimentos por los que he transitado. No sólo soy papá de redes sociales, de fotografías o medios de comunicación. Soy tu papá. El único y verdadero. El que desea darte todo el amor que siento por ti hija. El que daría la vida por recuperar todo el tiempo que por causas del destino ,nos ha mantenido separados… Soy el que quiere aplaudirte en tus actos del colegio, estar a tu lado para felicitarte por tus logros académicos y acompañarte en tus éxitos personales. Siempre tocaré tu puerta para compartir contigo y crecer juntos de la mano como padre e hija. Siempre estaré aquí para ti, aunque quieran alejarnos, seguiré buscando de una y mil maneras la forma para reencontrarnos. Soy tu padre. El que he aguantado campañas de desprestigios a fines de impedir mí contacto contigo. Aunque mis intentos por los momentos para verte no ha dado el resultado que espero, nada ha sido en vano. Todo esfuerzo cuenta y aquí lo reporto como una especie de diario digital. Eres mi prioridad, ustedes (mis hijas) son mí motor vida. Tener hijas, es como vivir entre princesas y tú mí Sophie ❤ eres la princesita más dulce y noble que conozco (ademas de tus hermanas 💜💚) Feliz cumpleaños, mi tesorito. PD: Gracias por ser una gigante entre pequeños. Te amo Sophia Montenegro. Happy B-Day 🎉🎁🎈#sophiemihija❤️