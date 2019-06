El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), segundo en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, reconoció que para él «no ha sido un duelo real, ha ganado él, ha sido superior durante todo el fin de semana, no ha habido un cuerpo a cuerpo, Viñales este fin de semana ha sido muy superior en todos los sentidos».

«En esta ocasión no estaba listo para ganar en ningún momento, no ha habido opción ni batalla ni nada, porque simplemente no estaba preparado ni me veía con opciones y simplemente he utilizado el ritmo de Maverick para escaparme de Quartararo», explicó Márquez.

«Él era el rival en esta carrera pues sabía que haciéndolo muy bien podía hacer segundo y si pasaba algo raro ganar la carrera, porque nunca lo descartas de inicio, pero tenía muy claro, y lo dije ayer en la rueda de prensa, que mi objetivo era quedar delante de Rins, Petrucci y Dovizioso, el resto me daba igual», recalcó.

El piloto de Repsol aseguró que fue un fin de semana difícil porque hubo «dos motos, dos pilotos, que iban muy rápido y nos lo pusieron difícil, pero si miras con quien estamos peleando en la general, con las Ducati, íbamos por delante, y ese era el objetivo».