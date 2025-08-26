Tras la celebración del 25º aniversario del concurso Miss y Mister Turismo Venezuela, la organización, encabezada por Félix Farías, inicia la proyección internacional de su cuadro de triunfadoras. Cada año, la ganadora y el grupo de finalistas compiten a nivel internacional para representar al país en reconocidos concursos de gran prestigio.

Ysamar Rodríguez representará a Venezuela en el Miss Tourism Universe 2025

Este año, Farías decidió enviar a Ysamar Rodríguez, quien fuera Miss Turismo La Guaira y finalista del certamen nacional, para participar en la edición once del Miss Tourism Universe 2025, que se llevará a cabo del 1 al 12 de septiembre en Beirut, Líbano. Venezuela, con frecuencia, ha logrado posiciones destacadas y varias coronas a lo largo de la historia del concurso.

Miss Tourism Universe, iniciativa internacional creada en 2014, ha visto triunfos de reconocidas venezolanas como Ninoska Vásquez (2014), Fernanda González (2022) y Maurieth Cubillán (2024). El reto para 2025 consiste en lograr un back-to-back que fortalezca la proyección turística y cultural del país ante audiencias mundiales.

Ysamar Rodríguez, nacida en La Guaira el 25 de octubre, tiene 25 años, mide 1,72 metros y se desempeña como despachadora de vuelos y tripulante de cabina. Además, es modelo con una amplia trayectoria en certámenes de belleza. Domina el inglés, lo que la posiciona como una de las favoritas para alzarse con el título de Miss Tourism Universe 2025.

La joven guaireña es la primera de tres representantes seleccionadas por Miss y Mister Turismo Venezuela para competir internacionalmente este año. Participará en las pruebas más exigentes del Miss Tourism Universe 2025, tras una preparación integral que incluye presencia escénica, protocolo y fotografía de alto impacto. Su viaje está previsto para el 30 de agosto, acompañada de una variada colección de atuendos y un traje típico inspirado en los diablos danzantes de Naiguatá, símbolo de la riqueza cultural venezolana. Con esta pieza, completa su ajuar junto a creaciones de reconocidos diseñadores nacionales que exaltan la identidad del país.

Para seguir de cerca todos los avances de la participación de Ysamar Rodríguez en el Miss Tourism Universe 2025, la organización invita a seguirlos en su cuenta de Instagram como @missymisterturismovenezuela, donde se compartirán novedades, fotos y reportes exclusivos de cada etapa de la contienda internacional de belleza.

elsiglo

CJL