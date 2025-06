El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, señaló que aunque mejoraron el equilibrio con el balón no hicieron lo suficiente en su debut en el Mundial de Clubes. El Real Madrid marcó una diferencia entre la primera y la segunda parte del partido contra el Al Hilal en el Hard Rock Stadium de Miami que terminó 1-1.

Xabi Alonso reconoce que el Real Madrid no hizo lo suficiente.

«La diferencia entre la primera y la segunda parte fue el equilibrio con balón. Estuvimos más estables en la segunda parte y sentimos posesiones un poco más largas dentro y fuera. En la primera no nos duraba demasiado el balón y a partir de ahí el Al Hilal cogió un poquito más de peso. Etuvimos mejor. No fue suficiente, pero fue mejor», dijo Xabi Alonso tras el empate.

En la rueda de prensa posterior, repitió que vio mejor la segunda parte que la primera. «Faltan muchas cosas con y sin balón, creo que perdíamos el balón demasiado rápido, no teníamos demasiado equilibrio y son cosas que habíamos hablado. Me gustó la reacción en el descanso, pudimos darle otro sentido al juego, otro ritmo», argumentó.

«A través de ese control pudimos jugar más en campo contrario, ajustar mejor la presión, estuvimos más cerca de su área y nos costaba eso mucho más en la primera parte. Luego en el último tercio sí que se han hundido mucho. Tenemos que sacar lo positivo y mirar lo negativo para aprender», afirmó Alonso.

Después valoró el debut oficial de Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold. «Primero felicitarlos porque es un día para ellos importante, el debutar con el Real Madrid seguro que los marcará. Y bien, me quedo contento porque ellos tienen personalidad, van a ser jugadores muy importantes», apuntó sobre el central español y el lateral inglés.

«Sabíamos qué cosas iban a funcionar bien y qué otras cosas tenemos que seguir trabajándolas para que mejoren», recalcó. Creo en que la segunda parte, a través de tener mejor calidad con el balón y de tener mejor manejo, nos pudimos imponer, en la primera parte no lo conseguimos», agregó este miércoles el técnico merengue.

También te puede interesar: Pachuca de Rondón debutó con derrota en el Mundial de Clubes

Hacerlo mejor

«Teníamos otra intención de poder hacerlo mejor, pero no estaba frustrado, sabía que esto iba a llevar su tiempo», reiteró al respecto.

«El buen manejo de balón, la amplitud, tener equilibrio, jugadores entre líneas, poder atacar los pasillos a la pérdida, poder jugar mucho más altos, etc», enumeró sobre la mejoría tras el descanso. “En la primera nos ha costado más. Sin excusa, pero hacía mucho calor y era un partido difícil para coger mucho ritmo, pero era condicionante», aseveró.

«Casi todos los equipos de este grupo estamos con entrenadores nuevos. Nosotros, Al Hilal y Pachuca, que tiene el nuevo entrenador Jaime Lozano. Entonces ahora veremos la idea que tienen. Recién el año pasado jugaron, yo no estaba, pero el Madrid jugó contra Pachuca en la Intercontinental y fue un partido parejo, al final se ganó. Pero todo el equipo que está aquí tiene un gran nivel y así lo hemos visto», apuntó.

«En la segunda mitad Aurélien [Tchouaméni] tuvo que jugar como central y, para ser honesto, ha jugado muy bien. Así que estamos cortos en números y tendremos que decidir, pero en este momento este es el punto de comienzo», repasó este debut merengue en el torneo. «No me he sorprendido el nivel del Al Hilal porque he visto bastantes partidos con el nuevo entrenador. Tienen jugadores que han jugado en el nivel ‘top’ y hoy lo hemos visto», apostilló sobre los pupilos de Simone Inzaghi.

«Tuvimos dudas de si iba a jugar con tres, como lo había hecho en el Inter con mucho éxito. Pero el Al Hilal está más acostumbrado a jugar con cuatro, así que no sabíamos. Hablamos de escenarios diferentes, pero no lo teníamos muy claro», reconoció sobre su plan de partido frente a las ideas del técnico italiano, reciente subcampeón de Europa.

Además, Xabi Alonso fue preguntado sobre si Franco Mastantuono ya está listo para jugar a sus órdenes. «El tiempo lo dirá, pero claro que puede ser titular. Puede entrar desde el banquillo, pero nuestra intención es que ayude desde el principio «, zanjó sobre el todavía centrocampista de River Plate.

elsiglo con información de (ElNacional)

MG