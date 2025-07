Wilyer Abreu: «La experiencia del año pasado ha sido clave»

Los Medias Rojas parecían encaminarse a una barrida a manos de los Cachorros el domingo, antes de que sus bates finalmente cobraran vida y explotaran con seis carreras entre el séptimo y el octavo inning, lo que permitió a Boston ganar al menos uno de tres partidos en su primera serie después del receso del Juego de las Estrellas, en el Wrigley Field.

«Wily es un buen jugador, un buen defensor y un buen bateador», dijo su mánager, Alex Cora

Wilyer Abreu le dio ventaja a los patirrojos 2-1, con jonrón de dos anotaciones en la séptima entrada. Un tramo más tarde volvió a sacar la bola, con las bases limpias, para coronar un racimo de cuatro rayitas, que le dieron cifras definitivas al marcador 6-1 contra Chicago, que marcha con el segundo mejor récord de las Mayores.



Fue el cuarto encuentro de múltiples vuelacercas para el jardinero y bateador zurdo, en lo que va de temporada y el quinto en su incipiente trayectoria en las Grandes Ligas.



Antes de irse para la calle en el séptimo, con Trevor Story en la inicial por boleto, sin outs, Abreu intentó tocar y falló, para colocarse abajo en la cuenta 0-1 contra el relevista Ryan Pressly. Pero al siguiente envío -una recta de cuatro costuras- hizo swing y golpeó la bola con reciedumbre. El proyectil salió disparado a 108,8 millas por hora y recorrió una distancia de 406 pies, entre los jardines central y derecho, de acuerdo con los cálculos de Statcast.



«Intentó tocar la pelota, tratando embasarse porque el tercera base estaba jugando en el campocorto», concedió el mánager de Boston, Alex Cora. «Nos gusta y no nos gusta. No importa. Intentó embasarse. Y luego recibió un buen lanzamiento y la mandó por los aires. Wily es un buen jugador, un buen defensor y un buen bateador».



Abreu elevó a 20 sus bambinazos, líder del club, mientras que marcha segundo en remolcadas con 55, detrás de Trevor Story y Rafael Devers (cambiado a los Gigantes de San Francisco), ambos con 58.



«Obviamente, fue un gran jonrón y un momento importante para comenzar una nueva racha (los Medias Rojas llegaron al Clásico de Verano con una seguidilla de 10 triunfos)», le dijo Abreu a MLB.com. «Para mí, era muy importante conseguirle al equipo esas carreras para ayudarnos a ganar».



El marabino, de 26 años de edad, superó su tope de 15 cuadrangulares alcanzado en 2024, sólo que con 122 turnos menos, en relación a los 399 que consumió durante su brillante campaña de novato.



«Me siento muy bien físicamente», comentó Abreu al respecto. «Y, además, siento que la experiencia ha sido clave para mí. Siento que la experiencia me ha ayudado mucho este año en comparación con el año pasado».



Nada mal para un pelotero, que si bien es cierto no es suplente, aparece en la alineación contra derechos y es sentado contra zurdos en un porcentaje importante de sus juegos.



También, se debe considerar que perdió un par de semanas de acción, debido a una estadía en lista de incapacitados, como consecuencia de una distensión en el músculo oblicuo izquierdo.



También te puede interesar: Aitana Bonmatí sobre la Eurocopa femenina



Abreu impresionó durante su zafra de novato en 2024, en la que ganó un Guante de Oro y registró números sólidos en el plato: OPS de .781, con 15 jonrones.



En los primeros 11 juegos de 2025, dejó un espectacular rendimiento con una línea ofensiva de .424/.537/.788, tres dobles y tres jonrones, dos de ellos en el Día Inaugural, dejando claro que había llegado para quedarse.



Meses más tarde, el 30 de junio, salió de un slump con un cuadrangular de piernas y un grand slam, en el mismo juego.



En sus últimos 22 juegos, desde el 20 de junio, y antes de la jornada del lunes, Wilyer Abreu batea para .290 de promedio (69-20), con siete jonrones, 23 impulsadas y un OPS de .993. Además, suma 15 carreras, tres dobles y siete bases por bolas… Abreu llegó al encuentro del lunes de Boston, ocupando el segundo lugar entre los jardineros derechos de las Grandes Ligas en outs por encima del promedio (6) y el tercero en carreras salvadas (10).



elsiglo



JV