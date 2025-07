Voces Oscuras de la UCV celebra su 50º aniversario

El coro de Voces Oscuras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), campus Maracay, ofreció detalles de su cronograma de actividades programadas por su quincuagésimo aniversario. Asimismo, se expresaron muy satisfechos por el reciente reconocimiento que les fue otorgado como patrimonio inmaterial de la nación. La agrupación, con medio siglo de trayectoria, se prepara para celebrar su legado musical y artístico con la comunidad.

Voces Oscuras de la UCV Maracay cumple 50 años de trayectoria

En este sentido, César Liendo, director del coro de Voces Oscuras de la UCV, campus Maracay, señaló que este galardón es el fruto de años de dedicación, disciplina y pasión.

«Nos enorgullece enormemente y nos compromete cada vez más con el trabajo que venimos haciendo desde hace 50 años. A pesar de las situaciones un poco adversas hemos salido adelante. Queremos que el movimiento de cultores del estado, en especial el movimiento coral aragüeño se sienta copartícipes de esta distinción», dijo Liendo.

El coro de Voces Oscuras nació en 1975 en el campus Maracay de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue fundado bajo la dirección del profesor Luis Emilio Rondón, con el propósito inicial de explorar y desarrollar nuevos registros de canto coral en la región aragüeña, abriendo así un espacio para la expresión musical vocal masculina.

Cuatro años después de su creación, el reconocido músico y cantor César Liendo asumió la batuta del grupo, imprimiéndole un nuevo rumbo. Bajo su dirección, el Coro de Voces Oscuras reorientó su repertorio, volcándose hacia la música tradicional venezolana y latinoamericana.

Próximamente tendrán actividades musicales en Caracas, a propósito de los 100 años de nacimiento de la maestra Modesta Bor y su quincuagésimo aniversario; «este es un concierto que está organizando la Universidad de las Artes».

De igual manera, Liendo informó que realizarán un festival de Coro en Santa Teresa del Tuy el próximo 26 de julio y «también tendremos en la ciudad de Maracay diferentes encuentros. En la iglesia de Palo Negro, estaremos el día 10 por la festividad de la virgen del Carmen». Y para cerrar, el día 2 de agosto habrá un concierto central de aniversario, en el auditorio de la Facultad de Agronomía.

La dirección del coro extendió una invitación a toda la comunidad a sumarse a estas celebraciones, que no solo rinden homenaje a la trayectoria de la agrupación, sino que también reafirman el vigor del arte coral en la región. Se espera que los detalles específicos de fechas y lugares de cada actividad sean anunciados próximamente a través de sus redes sociales.

MÁS QUE UN CORO ES UNA HERMANDAD

Luis Alexander Valles, integrante de Voces Oscuras de la UCV, destacó que más allá de ser un coro es una hermandad; «yo ingresé en el año 92 y estuve hasta el 2005; después de 20 años he vuelto. Vamos a iniciar otra vez los ensayos y eso me tiene muy satisfecho, porque es algo que no solamente comparto con mi familia, sino también con los que no están en este momento por diferentes circunstancias».

