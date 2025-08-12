Tres pequeñas ribenses conquistaron el corazón del público y del jurado al coronarse como las primeras Mini Reinas de la Juventud 2025, en una gala que marcó historia en el calendario cultural del municipio José Félix Ribas.

La Victoria celebró la primera edición“Mini Reinas de la Juventud 2025” brillaron en el Teatro Ribas.

El majestuoso Teatro Ribas fue el escenario que recibió a familias, amigos y amantes de las tradiciones locales, en una tarde que combinó talento, ternura y orgullo por la identidad victoriana.

El evento, que se vistió de fantasía desde sus primeros minutos, abrió con un emotivo opening inspirado en las princesas de Disney. La puesta en escena, llena de color, coreografías y música mágica, provocó sonrisas y aplausos en un público que viajó a su infancia a través de los personajes más queridos por niñas y niños.

Un total de 16 candidatas, con edades comprendidas entre los 5 y 13 años, se dieron cita para competir por las bandas de la primera edición de Reina de la Juventud, divididas en tres categorías: Baby, Mini y Pre-Teen. Cada una representó sitios emblemáticos y de alto valor histórico o turístico de La Victoria, reafirmando el compromiso de la organización con la difusión del patrimonio local.

Las participantes desfilaron en tres salidas: Auto presentación, traje de opening y la esperada gala final, en la que cada niña lució vestuarios inspirados en princesas como: Cenicienta, Bella, Blanca Nieves, Ariel, Aurora, Tiana, Elsa, Anna, Moana, Rapunzel, entre otras. La creatividad, el detalle y la fidelidad en cada caracterización demostraron, no sólo el talento de las pequeñas, sino también el esfuerzo de sus familias y del equipo de producción.

Más detalles sobre primera edición“Mini Reinas de la Juventud 2025”

Tras una reñida deliberación, el jurado otorgó las coronas a las tres soberanas que se inscriben en la historia cultural del municipio. Miranda Villafranca, representante del Parque La Estación, fue proclamada Reina de la Juventud categoría Baby; Sarah Pérez, representante de la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, conquistó la categoría Mini; y finalmente, Inmaculada Ramos, portando la banda del Monumento a la Bandera, se alzó con el título en la categoría Pre-Teen.

Henner Mier y Terán, organizador del certamen, expresó su satisfacción por el éxito alcanzado en esta primera edición: “Este proyecto nació con el firme propósito de potenciar la cultura y la proyección turística de nuestra ciudad, de la mano del talento y la belleza infantil. Hoy, más que un concurso, celebramos la identidad de La Victoria y el entusiasmo de su gente”.

El organizador también adelantó que, motivado por la excelente receptividad del público, ya se trabaja en la expansión del evento, para incluir a participantes adultos en la primera edición de Miss y Mister La Victoria, abriendo así nuevas ventanas para el talento y la proyección local.

La gala de las Mini Reinas de la Juventud 2025, dejó coronas y bandas, sino un recuerdo imborrable en quienes asistieron, ratificando que La Victoria es cuna de tradición, cultura y belleza, y que los sueños más grandes también pueden comenzar desde los pasos más pequeños.

Daniel Mellado| elsiglo

MG