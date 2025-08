Vertedero improvisado causa daños ambientales

Habitantes de la calle La Logia del barrio La Democracia de Mariara, estado Carabobo, volvieron a pronunciarse sobre el vertedero improvisado ubicado en los terrenos baldíos de una empresa arenera.



Estos espacios abandonados actualmente son usados como un vertedero improvisado, afectando considerablemente el ambiente y la salud de los residentes de dicha comunidad.



En este contexto, Johnny Vizcaya, residente del sector, explicó que este problema tiene varios años y ha tratado con varios de sus vecinos solucionar esta situación que los afecta directamente, pero, lamentablemente ninguna autoridad del gobierno municipal ha tomado cartas sobre el asunto.



Vizcaya relató que los terrenos pertenecían a un ciudadano de apellido Araujo, quien explotaba esas tierras para extraer arena, no obstante, la empresa arenera cerró y el terreno quedó en abandono, siendo esta una tentación para los sin techos, que han tratado de apoderarse de ese lugar, aunque no han tenido éxito.



Lamentablemente, el denunciante acotó que el terreno ahora es un basurero, ya que muchos vecinos de la comunidad arrojan sus desechos a ese sitio, sin importarles los daños ambientales y lo perjudicial que es para la salud para los habitantes de la calle La Logia.



«El aseo pasa cada dos días, pero mucha gente no les gusta tener la basura en sus casas», dijo.



El problema es aun peor cuando hay sequía en la localidad, ya que se generan incendios en ese terreno baldío y se queman la basura, provocando contaminación en el aire que afecta a todos en la comunidad.



«Especialmente los que vivimos frente al vertedero. Cuando se quema la basura no podemos ni respirar, las personas sufren de enfermedades, y entre las perjudicadas está mi madre que es adulta mayor», dijo.

El denunciante ha elevado su queja a los voceros del consejo comunal y ha hecho las respectivas diligencias a la Alcaldía para que limpien y eviten el paso a ese lugar para que no arrojen más basura.



No obstante, está a la espera de esa respuesta, destacando que aún ve a muchas personas sin corazón arrojando basura en el terreno que está frente a su vivienda. «Si a la gente le dicen algo responden que ese terreno no es de uno, la gente no tiene amor al pueblo», sentenció.

LINO HIDALGO

GM