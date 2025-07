Venezuela inicia con victoria sobre México en Serie del Caribe Kids

La selección de Venezuela debutó con victoria de 2 carreras por 0 ante México en la segunda edición de la Serie del Caribe Kids, campeonato menor que se está llevando a cabo en las instalaciones del estadio Jorge Luis García Carneiro, en Macuto, estado La Guaira, hasta el próximo domingo 13 de julio.

El lanzador Evans Rodríguez fue pieza de suma importancia en la victoria venezolana al completar el juego con una actuación impecable; el joven otorgó solo un imparable, regaló una base por bolas y fue capaz de abanicar a nueve rivales, con lo cual impuso un nuevo récord de ponches en el certamen, superando los ocho establecidos por Luis Gabriel Yépez en la edición pasada.

Venezuela se colocó por delante en el marcador en la primera entrada del partido. Jesús Rodríguez se embazó con un inatrapable, seguido por boletos consecutivos a Adrián Linares y Héctor Giménez. Luego de ello, Kevyn Castillo recibió otra base por bolas que impulsó la primera carrera. La segunda anotación llegó en el tercer inning con tres boletos seguidos a Daniel González, Héctor Giménez y Kevyn Castillo, y un elevado de sacrificio de Luis Villanera.

En declaraciones al departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el abridor criollo comentó sentirse tranquilo durante su labor en el montículo e hizo énfasis en la calma y tranquilidad que tuvo a la hora de seleccionar los lanzamientos para cada uno de sus rivales.

“No sentí nada de presión. En mis oídos no se escucha nada y me concentré para sentirme normal porque cuando estoy sobre el montículo me enfoco en el cátcher y tirar strikes”, fueron declaraciones de Evans Rodríguez.

Durante la jornada inaugural también se registraron las victorias de República Dominicana sobre Curazao (7-0) y de Panamá ante Puerto Rico (8-1).

AVN

GM