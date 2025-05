Vecinos del sector 5 exigen asfaltado de la avenida 9 de Caña de Azúcar

Durante un recorrido realizado por el municipio Mario Briceño Iragorry, nuestro equipo reporteril conversó con algunos habitantes del sector 5 de Caña de Azúcar, específicamente de la avenida 9, quienes alzaron su voz para denunciar el deterioro de dicha avenida.

Más de 10 años tiene el sector 5 de Caña de Azúcar sin recibir un cariñito.

Oscar Blanco.

Para los residentes de este sector, la problemática de la vialidad se ha vuelto un dolor de cabeza, ya que desde hace muchos años no se realiza un plan de asfaltado en la zona, afectando significativamente a los conductores, motorizados, ciclistas y peatones, «esto tiene aproximadamente unos 10 años y supuestamente ya se ha metido en presupuesto más de 6 veces, pero nada que nos dan respuesta, definitivamente que cada día es peor, la cantidad de polvo que esto levanta es impresionante, unos huecos gigantes y pare contar las veces que uno se enferma de gripe y alergia por esto mismo», mencionó Oscar Blanco, vecino afectado.

Los residentes aseguran que las solicitudes de reparación se han hecho en reiteradas oportunidades por diferentes medios, pero hasta la fecha no han obtenido respuestas concretas, generando esto un profundo sentimiento de abandono.

Elena Cabello

«Esto es horroroso, esta calle no la arreglan desde hace muchísimo tiempo, esto no sirve para nada, ahorita con las lluvias peor porque las calles se inundan y los que transitan por esta zona no ven los huecos lo que podría ocasionar accidentes, así que le hacemos un llamado a las autoridades competentes a que se aboquen a reparar las calles, porque aquí no han hecho su trabajo», indicó Elena Cabello, vecina afectada.

Para finalizar, el señor Juan González resaltó que el deterioro de las principales avenidas impide tener una buena calidad de vida, «uno con mucho esfuerzo compra su carrito, pero cómo hace uno después para comprar cauchos y todas esas cosas, porque estas calles así en mal estado lo que ocasionan es el deterioro también de los vehículos, y en cuanto a la imagen de nuestro sector es terrible, porque vivir entre basura y huecos impactan negativamente en nuestra vida cotidiana».

FABIOLA RODRÍGUEZ | elsiglo

Fotos | SANTIAGO GONZÁLEZ (pasante)

MG