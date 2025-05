Con recipientes en mano y resignación en el rostro, los habitantes del sector 3 de La Mora 1, en el municipio Ribas del estado Aragua, atraviesan una crisis que los ha obligado a depender de tomas de agua improvisadas para cubrir sus necesidades básicas.

Vecinos de La Mora 1 denuncian deficiencias en el servicio de agua potable

Desde hace más de cinco meses, el suministro regular de agua potable por tuberías es prácticamente inexistente, una situación que ha convertido la búsqueda del vital líquido en una rutina diaria de supervivencia.

UN PROBLEMA QUE SE AGRAVA CON EL TIEMPO

Los vecinos denuncian que aunque históricamente el servicio ha sido irregular, en los últimos meses la situación se ha agudizado. Las tuberías permanecen secas la mayor parte del tiempo, lo que los obliga a recorrer largas distancias hasta fuentes cercanas o tomas comunitarias para llenar botellones, tobos y tanques.

«Antes el agua llegaba dos veces por semana, pero ahora no cae ni una gota. Esto ya es insoportable», relató Enrique Pérez, residente de la zona y padre de varios pequeños.

Pérez, como muchos otros, dedica horas cada día a garantizar el abastecimiento de su familia. «Si no voy a la toma, no tenemos como cocinar, lavar o bañarnos. Esto no es vida, es sobrevivir», aseguró mientras muestra las manos agrietadas por cargar bidones.

La falta de agua también ha impactado en la economía de las familias, que ahora destinan parte de sus ingresos a comprar agua embotellada o pagar a terceros para transportarla.

SALUD Y DIGNIDAD EN RIESGO

Según los denunciantes la crisis no sólo afecta la calidad de vida, sino que pone en riesgo la salud pública. El almacenamiento improvisado en recipientes no siempre aptos ha generado preocupación por la proliferación de enfermedades.

«Estamos sometidos a tomar agua que por más que uno la hierve, no está bien purificada. No sabemos si el agua que recogemos está realmente limpia», comentó María González, otra vecina. Además, aseveran que los adultos mayores y personas con discapacidad enfrentan mayores dificultades para acceder a las tomas, quedando en situación de vulnerabilidad.

UN LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES

Ante la falta de respuestas concretas, los vecinos exigen atención inmediata de Hidrocentro, la empresa encargada del servicio en la región, así como de la Alcaldía de Ribas y el gobierno regional. «Sabemos que hay problemas de infraestructura, pero cinco meses sin soluciones es inaceptable. El agua es un derecho, no un lujo», reclamó José Rojas.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, aunque vecinos aseguran que han presentado múltiples reclamos formales.

¿HASTA CUÁNDO?

La Mora I no es la única comunidad en sufrir este flagelo en Venezuela, donde el colapso de los sistemas hídricos es recurrente. Sin embargo, sus habitantes insisten en que no claudicarán. «No pedimos migajas, queremos vivir con dignidad», sentenció Pérez.

Mientras el reloj corre, la pregunta queda flotando entre el polvo y el calor ribense: Cuánto más deberán esperar para que el agua vuelva a sus grifos.

DANIEL MELLADO | elsiglo

LG