Vecinos denuncian mal estado de la calle La Paz en La Morita

Durante un recorrido realizado por La Morita, en el municipio Santiago Mariño, los vecinos y comerciantes de la intersección de la calle Luis Pineda con calle La Paz, manifestaron a nuestro equipo reporteril su creciente preocupación ante el avanzado estado de deterioro que presentan ambas vías.

Calle La Paz lleva meses en total deterioro

La falta de mantenimiento, botes de aguas blancas y la proliferación de huecos, han generado un malestar social en dicha comunidad, además de generar dificultades a la hora de transitar por la zona, lo que representa una amenaza para los comerciantes que hacen vida en esta localidad.

Antonio Bande, vecino del sector

Según lo informado por algunos comerciantes de la zona, quienes decidieron no revelar su identidad, el deterioro de estas calles ha ido empeorando desde hace algunos meses, «hicieron la sustitución de tuberías, pero eso ya se dañó, miren como está la calle inundada y aparte de eso los huecos son gigantes, atravesaron en toda la calle un cerro de arena y hasta la fecha no han venido a darnos solución, los vecinos tienen que hacer maniobras para poder llegar a sus hogares porque esta calle está intransitable».

Asimismo, los comerciantes señalaron que el mal estado de las calles está afectando a sus negocios, viendo una disminución significativa en sus ventas, «esa agua que se está perdiendo ahí en gran cantidad luego vienen y nos las cobran a nosotros, hace poco me llegó una factura sumamente elevada y puse la queja, pero sencillamente no me dieron respuesta sólo que tenía que pagarlo cuando ni siquiera hay agua constantemente».

Por su parte, Antonio Bande, vecino del sector, añadió que no es sólo la calle La Paz que se encuentra en abandono, sino la mayoría de las calles de La Morita, «aquí hay huecos por todos lados, donde se metan hay huecos, es preocupante y alarmante, porque nosotros los de la tercera edad cómo podemos transitar tranquilos por aquí, los niños no pueden salir a jugar a las calles porque sencillamente están en total abandono».

Finalmente, los habitantes y trabajadores alzaron su voz para exigir que se atienda con urgencia cada una de las calles afectadas de La Morita, ya que esta problemática afecta directamente en su calidad de vida y la actividad económica.

