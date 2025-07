Vecinos denuncian el deterioro de la avenida 4 de Caña de Azúcar

¡Un grito de ayuda! Vecinos de la avenida 4 del sector 5 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry, solicitan ser atendidos con urgencia debido al deterioro en el que se encuentra su comunidad, en específico la vía mencionada anteriormente, donde se realizaron trabajos de sustitución de colectores y no se hizo un trabajo de asfaltado posteriormente.

Avenida 4 de Caña de Azúcar se ve afectada gravemente cuando llueve

Entre huecos, basura y escombros viven los habitantes del sector 5, quienes expresaron sentirse desatendidos desde hace varios años, por parte de las autoridades locales «ahorita están asfaltando solo las vías principales, por donde pasa la reina como quien dice, pero no se han enfocado en ir más allá, porque si se meten más hacia las comunidades verán dónde es que realmente están los problemas», así lo expresó Diana Sánchez, una de las vecinas del sector afectado.

Ahorita en la temporada de lluvias, los residentes se sienten más preocupados, debido a que las calles se inundan de agua y tapan los socavones, pudiendo ocasionar daños en los vehículos e incluso accidentes «nosotros mismos somos los que tratamos de tapar esos huecos con tierra, piedras y escombros, pero igual cuando llueve se pierde el trabajo», añadió Juan Fernández, vecino afectado.

Vecinos afectados solicitan la presencia de las autoridades en la comunidad

De acuerdo a lo informado, por los habitantes de la avenida 4, también tienen problemas con el servicio del aseo urbano, debido a que no pasa por dicha zona. «Para que no se nos acumule la basura en la casa, tenemos que llevarla hasta arsenal y ahí la recoge el camión porque por aquí no pasa nunca».

Finalmente, los moradores hicieron un llamado con carácter de urgencia a la alcaldía de la jurisdicción y a la gobernación del estado, para que se ponga en marcha un plan de asfaltado en todas las comunidades que se encuentran afectadas. Asimismo, exigieron que los servicios públicos, en este caso el aseo urbano, sea más eficiente en la comunidad.

FABIOLA RODRÍGUEZ elsiglo

CJL