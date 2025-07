Vecinos de Arsenal claman por atención en materia de vialidad

La vialidad del sector Arsenal, en el municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, se encuentra en un estado deplorable, especialmente en la avenida Principal, justo antes de la planta de llenado de gas.

Huecos en Arsenal son una trampa mortal para los conductores

Los habitantes de la zona denuncian que esta problemática no es la única que enfrentan, y expresan su frustración ante la aparente inacción de las autoridades.



Henry Chacón, habitante del sector, manifestó su indignación ante la situación. «Esta situación tiene más de cuatro años; cuando se inauguró el llenadero el año pasado, vino la gobernadora de ese momento, Karina Carpio, acompañada por el alcalde Brullerby Suárez y realmente no sé por dónde pasaron, porque no vieron esos huecos que cada día son más grandes», expresó.

Henry Chacón

Según Chacón, en su momento se intentó una solución temporal: «Para esos días, lo rellenaron con arena, pero esa medida no es efectiva».

Asimismo, Chacón señaló que «hay unas alcantarillas que se están cayendo», lo que representa un riesgo adicional para los transeúntes y vehículos.



La falta de servicios básicos también es una preocupación latente: «También hay que decir que falta el alumbrado en el ambulatorio», denunció.



«En estos momentos se están haciendo algunos trabajos por la UD13 y la UD15, eso hay que reconocerlo, pero no sabemos si vendrán para acá. Mi llamado es a la gobernadora Joana Sánchez a que se apersone a este lugar y vea lo que está pasando aquí», dijo el ciudadano.

NO HAY RESPUESTA

Por su parte, Héctor Díaz, otro vecino afectado, corroboró la falta de respuesta oficial. «Hemos pasado cartas a la Alcaldía y nada; lo mismo pasa con una alcantarilla que se despegó que pareciera que están esperando que pase un suceso para venir a repararlo», expresó.



Díaz recordó que la situación de la vialidad no es nueva: «Cuando se inauguró la cancha, quedó un mal drenaje de las aguas ahí y eso empezó a hundirse. Cuando inauguraron la planta de llenado, pensamos que esto se iba a reparar y nunca pasó».

Para los motorizados cada día es más difícil transitar por Arsenal

«Los mismos vecinos somos los que nos ponemos a echarle tierra y piedras, para tratar de hacer un relleno», concluyó Díaz,

Asimismo, Víctor Jiménez, uno de los afectados, no ocultó su frustración. «Esas calles no sirven, están insoportables, no es solo esta, sino toda la avenida completa», afirmó.

Víctor Jiménez

La situación se vuelve aún más crítica con las lluvias. «Los carros ya no saben por dónde meterse, ni las motos, ni las bicicletas. De paso no sabes por dónde meterte porque cuando llueve se llena de agua», describió Jiménez.



Su mensaje a las autoridades es claro: «Las autoridades deben tener conciencia, arreglen esto. Al que se le dañe su carrito, ¿quién le responde por eso?».

Carlos Barrios también se sumó al llamado. «Tenemos una problemática con esos huecos, queremos que la gobernadora nos diga si hay alguna posibilidad de asfaltar, no solo en Arsenal, sino en todo Maracay que hay muchos huecos», enfatizó.

Carlos Barrios

A pesar de reconocer los trabajos que se realizan en otras zonas, Barrios espera que Arsenal sea incluido en los planes de recuperación: «Hemos visto que está trabajando, entonces queremos que nos ponga en su lista, que vengan para acá para Arsenal».



Un vecino que prefirió mantener su identidad en reserva, aportó datos sobre la antigüedad del problema. «Karina Carpio hizo el llenadero en 30 días, pero no vio los huecos que tienen ahí cuatro años».



