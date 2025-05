Usuarios claman por control del pasaje tras nuevo ajuste oficial

La reciente publicación en Gaceta Oficial N°. 43.114 del ajuste de las tarifas del transporte público ha generado una ola de reacciones entre los habitantes del municipio Sucre del estado Aragua, quienes aseguran que algunos transportistas están haciendo caso omiso a lo establecido y exigen montos superiores a los decretados, viendo mermada aún más su economía diaria.

Usuarios rechazan el nuevo aumento del pasaje

Desde muy temprano, en las principales paradas de Cagua y otros sectores de la municipalidad se escucharon las quejas de los ciudadanos. Zobella Castillo, quien se encontraba a la espera de una unidad para dirigirse a su lugar de trabajo, aseguró que con este nuevo ajuste del pasaje tiene que pagar 120 bolívares diarios, algo sumamente complicado para su economía, ya que sólo cuenta con su sueldo como trabajadora del sector salud.

Zobella Castillo

«Este aumento del pasaje no es justo. Estábamos esperando un aumento equitativo, porque al final de cuentas el sueldo no rinde. Yo por ejemplo pago 120 bolívares diarios, por seis días que voy a trabajar, prácticamente se me va todo lo que gano en pasaje, no vale la pena», condenó.

Asimismo, comentó que desde la entrada en vigencia de dicho aumento, las quejas y los reclamos de los usuarios a los transportitas no han parado, extendiéndose cada vez más, dificultando aún más el ya precario servicio que se ofrece a la colectividad.

«Apenas se sube el fiscal de la línea a comunicar sobre el aumento del pasaje, la gente se comienza a quejar, porque es prácticamente una grosería para nosotros, en Cagua, este aumento lo están cobrando desde la semana pasada, sin embargo, en Maracay lo comenzaron a cobrar fue desde esta semana», afirmó.

Rosa Miguelina

Por su parte, Rosa Miguelina catalogó de «injusto» el nuevo aumento del pasaje, resaltando que como pensionada no le da la base para «darse ese lujo».

«Es injusto que hay un aumento mientras el sueldo siga bajo. Realmente se ha vuelto un lujo hasta montarse en una camionetita, vamos cada día de mal en peor», lamentó.

Por otro lado, Marleny Lezama declaró que a su juicio, el aumento del pasaje está justificado debido a la grave crisis del transporte en el país, por lo que defendió a los transportitas ante los señalamientos de los usuarios.

Marleny Lezama

«La gente se queja de que el pasaje subió a 30 bolívares, pero no se quejan porque una cerveza está en 60 bolívares. Todo está caro y lo que es buena para el pavo, es buena para la pava», aseveró.

TRANSPORTISTAS ADVIERTEN SOBRE NUEVA DEVALUACIÓN

Por otro lado, el gremio de transportistas del municipio Sucre también alzaron su voz, manifestando su preocupación ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte del Gobierno nacional.

Warner Gunter

Warner Gunter, fiscal de una línea de transporte sucrense, aseguró que los transportistas de la región están de acuerdo con el aumento del pasaje ante el alto costo de los repuestos y servicios, aunados a la situación con el combustible, lo que los limita aún más a prestar el servicio.

«El aumento del pasaje que acaban de lanzar, ya en 15 días se desvaloriza. Con ese dólar como está, siendo que vamos cada vez peor. Puedo decir que este aumento es un paliativo que no resuelve el problema de fondo, sino que lo complica cada vez más», alertó.

Finalmente, agregó que de no haber una respuesta gubernamental más contundente, se verán obligados a realizar nuevos aumentos en el corto plazo, lo que agudizará aún más la situación económica de los usuarios.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

AC