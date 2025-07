Ucevistas rechazan decisión del CNU de eliminar pruebas de admisión

Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, campus Maracay, están en desacuerdo con la decisión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de eliminar las pruebas internas o de admisión a las instituciones de educación superior públicas, considerando que esto limitará el acceso a las personas que deseen formar parte a las universidades que los bachilleres decidan.

Las distintas facultades se han pronunciado sobre este caso

En este contexto, Daniela Herrera, secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía, recalcó que dicho pronunciamiento es de preocupación para la comunidad estudiantil ucevista, recalcando que muchos grupos de estudiantes de las distintas cátedras de la UCV han rechazado rotundamente la eliminación de las pruebas de admisión.

Consideran dichas pruebas como «sumamente importante para nosotros como universidad autónoma de por si. Quitarle esa oportunidad de ingresar a estudiantes a distintas facultades, puede causar una problemática en el futuro a la hora de formar a distintos profesionales», explicó.

Recalcó que la asignación del 100% de los cupos universitarios a través del Sistema Nacional de Ingreso es contraproducente y negaría el derecho a otras personas de entrar a la UCV. «Y que les guste, pues indistintamente de sus limitaciones deben tener el derecho para ejercer la carrera en la universidad que quieran», precisó.

Por su parte, Bárbara Barreto, estudiante del séptimo semestre de ingeniería agrónoma, manifestó que a pesar de que ella ingresó a la UCV gracias a un cupo asignado por el Sistema Nacional de Ingreso de la OPSU, está en desacuerdo de que todos los ingresos sean por ese mecanismo.

Bárbara Barreto, estudiante del séptimo semestre de ingeniería agrónoma

«No siempre es bueno asignar cupos basados al índice académico de las personas, porque pongamos el ejemplo, si un muchacho que en su liceo no tenía el personal docente completo, solo tenía profesores de inglés y literatura, matemática o letras, o le faltaba de biología, o cualquier materia importante para estudiar una ingeniería como esta, no estará bien preparado. Pero, por ley no se le puede reprobar, entonces queda exonerado en esas materias y su promedio sube, y todo los años ocurre eso, que ocurre bastante», aclaró.

Barreto recordó que en sus años cursando el bachillerato no tenía profesor de historia y geografía en los últimos dos años de su formación en educación media. «Mi promedio subió gracias a eso, el promedio sube en los que viven estos casos, pero su formación es incompleta», cuestionó.

Tampoco está de acuerdo con que las personas con un promedio aparentemente más alto tengan ventajas sobre aquellas que tienen menos, sobre todo cuando este bachiller no recibió una educación de calidad.

Daniela Herrera, secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía

Hizo la comparación comentando: «Quizás tenga un promedio de 15, pero sus clases son muy difíciles, porque la educación era de calidad, estaba recibiendo buena educación que requería mayor dificultad y por ende no pudo tener mayor promedio. ¿Esa persona vale menos acaso? Si su vocación en la vida es estudiar agronomía, por qué se le tiene que negar el derecho al entrar a la universidad a través de una prueba que demuestre que tiene los conocimientos y las habilidades para desarrollarse en la carrera», recalcó.

Finalizó sugiriendo a las autoridades universitarias que mantenga los cupos a través de pruebas de admisión y los cupos asignados por OPSU y a aquellos que se destacan académicamente. «No todos los que entran son liceístas, no son personas de 17 o 18 años que ingresan por la OPSU y acaban de salir del liceo, hemos tenido estudiantes hasta de 60 años aquí. ¿Cómo van a ingresar a la universidad entonces?, hay que tener eso en cuenta», concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

CJL