TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, logra beneficios récord en segundo trimestre.

La taiwanesa TSMC, la mayor fabricante de chips del mundo, ganó 398.270 millones de dólares taiwaneses (13.521 millones de dólares, 11.629 millones de euros) en el segundo trimestre de este ejercicio, un 60,7 % más que en el mismo período del año pasado, informó este jueves la compañía.

Esta cifra, que marca un nuevo récord trimestral, supone un avance del 10,2 % respecto a las ganancias concretadas por la tecnológica entre enero y marzo, que ascendieron a 361.564 millones de dólares taiwaneses (12.275 millones de dólares, 10.557 millones de euros).

Históricamente, los fabricantes de semiconductores suelen registrar menores cifras de negocio en la primera mitad del año, coincidiendo con la temporada baja de ventas de teléfonos móviles, pero la fuerte demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento impulsó la facturación -y los beneficios- de TSMC tanto en el primer como en el segundo trimestre.

Fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de Apple, Nvidia o AMD, TSMC se ha visto fuertemente beneficiada en el último año y medio por el auge de las aplicaciones y dispositivos de IA, que utilizan semiconductores muy pequeños para poder funcionar.

Sin embargo, la firma taiwanesa enfrenta un futuro incierto por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya administración ha amenazado con imponer aranceles del 32 % a Taiwán y ha lanzado una investigación sobre las importaciones de semiconductores que podría traducirse en nuevos gravámenes contra este sector.

En la reunión anual de accionistas de la compañía, celebrada el pasado 3 de junio en la ciudad norteña de Hsinchu, el presidente y director ejecutivo de TSMC, C. C. Wei, afirmó que tasas del 10, 15 o 20 % sobre los chips podrían tener «cierto impacto» en la tecnológica, aunque no directo, ya que la firma exporta y no importa productos.

El empresario admitió que los aranceles podrían «encarecer ligeramente» los precios, lo que podría derivar en una reducción de la demanda y acabar afectando al negocio de TSMC.

Según estimaciones de la consultora TrendForce, TSMC concluyó el primer trimestre de 2025 con una cuota del mercado global de fundición de semiconductores superior al 67 %, muy por delante de sus dos principales competidoras, la surcoreana Samsung y la china SMIC, cuya cuota de mercado ascendió a un 7,7 y un 6 %, respectivamente.

