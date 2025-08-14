Trump y Putin mantendrán hoy en Alaska una reunión cara a cara

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tienen previsto ofrecer una rueda de prensa conjunta hoy tras su reunión en una base militar estadounidense en Alaska para dialogar sobre una tregua en Ucrania, confirmó ayer la Casa Blanca.

Hoy no está previsto firmar ningún acuerdo; sólo dar pasos importantes para buscar soluciones a las vicisitudes presentadas

«El presidente Trump partirá rumbo a nuestra base militar conjunta en Anchorage, Alaska, donde mantendrá una reunión cara a cara con el presidente Putin, la cual será seguida de un almuerzo bilateral con las respectivas delegaciones de ambos países, y luego una conferencia de prensa», dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Preguntada si los periodistas tendrán la posibilidad de hacer preguntas a cada mandatario, Leavitt respondió que «ese es el plan»

Sobre la reunión dijo que el mandatario estadounidense quiere «mirar al presidente ruso a los ojos y ver qué avances se pueden lograr» para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev.

La portavoz de la Casa Blanca no quiso ofrecer detalles sobre las demandas o puntos de discusión que Trump llevará ante Putin, aunque insistió en que el republicano «tiene muchas herramientas a su disposición que podría usar si fuera necesario».

«Ciertamente, hay sanciones y muchas otras medidas que podría utilizar si tuviera que hacerlo, aunque la diplomacia y la negociación siempre ha sido el camino escogido por este presidente», indicó.

También calificó de «patéticas» las críticas a la reunión y señaló que el mandatario estadounidense «sabe lo que hace».

Trump y Putin se reunirán hoy en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska que fue parte de Rusia hasta 1867.

La reunión será la primera entre los líderes de EEUU y Rusia desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Leavitt rebajó a inicios de esta semana las expectativas de que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz y dijo que será un «ejercicio de escucha» para el Mandatario republicano.

El miércoles, Trump dijo que esta reunión servirá para «ver dónde estamos» y que si el encuentro va bien irá seguido de «un segundo rápidamente», que sí podría devenir en resultados claros sobre un alto el fuego y un proceso de paz para Ucrania.

«Asuntos más complejos»

Vladímir Putin y Donald Trump hablarán en la cumbre de los «asuntos más complejos», pero no firmarán ningún documento, según informó ayer el Kremlin.

«Partimos de la buena voluntad política demostrada por los presidentes de ambos países para resolver los problemas mediante el diálogo (…) el presidente Putin y el presidente Trump tienen la intención de dialogar y abordarán los temas más complicados», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Al ser preguntado sobre si los dos mandatarios tienen planeado hablar de un posible canje de territorios entre Rusia y Ucrania para la resolución del conflicto, Peskov respondió que «obviamente se abordarán cuestiones relacionadas con la solución ucraniana».

«Se trata de un tema muy complejo y multifacético», agregó.

A la vez, aseguró que Putin y Trump no firmarán nada en Alaska: «No se espera. No se ha preparado nada. Difícilmente puede haber un documento».

Sin embargo, el líder ruso «explicará los acuerdos y entendimientos que se alcancen» en una rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense.

Putin alabó horas antes los «enérgicos y sinceros» esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en víspera de la cumbre en Alaska.

EEUU «realiza, bajo mi punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis» en Ucrania, dijo Putin al comienzo de una reunión extraordinaria con la plana mayor del Gobierno y del Kremlin.

Primero, habrá un «cara a cara» entre ambos mandatarios, a los que después se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, lo que incluirá un «desayuno de trabajo».

Un alto al fuego

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en Berlín que espera que la reunión de este viernes en Alaska (EEUU) del jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

«Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego», dijo Zelenski tras la reunión virtual que mantuvo junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump, diálogo que se produjo después de que los líderes europeos también se citaran de forma virtual.

EFE

CJL